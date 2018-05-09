Android cihazınızda ekran kilidi kullanmak istemiyor, ancak bazı uygulamaların yalnızca size özel olmasını mı istiyorsunuz? O halde AppLock adındaki bu uygulama size çok yardımcı olacak. Üstelik ek olarak sunduğu bazı kullanışlı özellikleri de var.

Akıllı telefonlarımızda bazı uygulamaların ya da özel dosyalarımızın yer aldığı alanların kimsenin erişimine açık olmasını istemeyiz. Bu uygulamaların ayrı bir şekilde şiflrelenmesi ise en uygun çözüm olarak göze çarpıyor.

Play Store’da bulunan AppLock isimli uygulamanın indirme bağlantısını vermeden önce biraz sunduğu özelliklerden bahsedelim. Uygulama, temel olarak çoklu şifreleme sistemine sahip. Bu şifreler, gözümüzün Android cihazlardan fazlasıyla hakim olduğu üç şekilde belirlenebiliyorlar. Desen, PIN ya da parmak izi sensörünüz varsa parmak izi ile kilitlenen uygulamalar sadece size özel oluyor.

Güvenlik açısından oldukça önemli olan bir özellik daha var ki, eğer cihazınıza birisi erişmeye çalışırsa anında onu fişlemeye yarıyor. Diyelim ki arkadaşınız telefonu eline aldı ve kilitli bir uygulamaya dokundu. Bu aşamada AppLock devreye giriyor ve ondan şifre girmesini istiyor. Eğer şifre yanlış girilirse uygulama, o kişi fark etmeden ön kamera ile fotoğrafını çekiyor. Cihazı siz alıp doğru şifreyle açtığınızda çekilen fotoğrafları görebiliyorsunuz.

AppLock, kullanıcılarının kilit ekranında rahatsız edici görsellerden uzak bir şekilde pek çok temayı da içeren bir uygulama. Bunun yanında birden fazla hesapla oturum açılabildiği için tablet gibi ortak kullanım cihazlarının kişiye özel olmasını sağlıyor.

AppLock’un sunduğu diğer özellikler şöyle:

Gizli internet tarayıcısıyla geçmiş kaydı olmayan bağlantılar.

Uygulamaları gruplar halinde şifreleme

Kilide zaman ayarı belirleme

Konuma göre kilit özelliğini devreye sokma

AppLock simgesini gizle

Rastgele klavye düzeni sayesinde insanların gözetlemesine engel olma

AppLock aracı sayesinde, ek bir dokunuşla AppLock'u etkinleştirme veya devre dışı bırakma

Gelen çağrıları kilitleme

Çocuk kilidi ile cihazın sistem ayarlarını kilitleme

Çocukların uygulama satın almalarını önlemek için Google Play kilitleme

Uygulamaları kaldırmayı engelleme

Düşük bellek kullanımı ve batarya tasarruf modu

AppLock uygulamasını aşağıdaki bağlantıya tıklayarak indirebilirsiniz:

*Sponsorlu içerik