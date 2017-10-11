Kimsenin Kullanmayacağı Yeni Gameboy Yolda Gibi

Nintendo'nun yaptığı bir marka başvurusu, yıllar önce oynanan 'Gameboy'un yeni bir versiyonu üzerinde çalışma yapıldığı ihtimalini getiriyor akıllara.

Nintendo, Game Boy’un Mini/Klasik bir versiyonu üzerinde çalışıyor olabilir. 21. Yüzyıla taşınması gereken tüm eski Nintendo konsolları arasında ‘Game Boy’, belki de listenin en sonunda yer alıyordur.

Geçtiğimiz ay Nintendo'nun yaptığı ticari marka başvurusu ile su yüzüne çıkan haber, Game Boy’u da içeriyor. Sözkonusu haber, bir ticari marka robotu üzerinden, Japonca olarak gönderilmişti. Doğal olarak bu haber, Game Boy Classic’in yolda olup olmadığına dair bir tartışmayı da alevlendirdi.

Tabii bu firmanın yaptığı sıradan bir başvuru da olabilir ama, aynı şeyi geçtiğimiz yıl NES Classic için de söyleyebilirdik fakat geldiğimiz noktayı görüyorsunuz. Nintendo’dan gelecek herhangi bir olasılığı göz ardı etmemeyi öğrenmiş olduk bu süreç içerisinde.

Fakat Game Boy neden tekrar canlandırılıyor olabilir? Tabii ki klasik oyunların yüklendiği, elde oynanan bir cihaza getireceği kolaylıklar açısından bir takım faydalar sağlayabilir. Fakat, NES Classic ve SNES Classic ile karşılaştırdığımızda, yine de anlamsız gibi geliyor.

Nintendo’nun eski konsol oyunlarını küçük boyutlarda tekrar piyasaya sürüyor oluşundan rahatsız değiliz. Bugüne değin küçültülen her bir konsol oyunu asıl itibariyle CRT televizyonlarda çalışmak üzere tasarlanmışlardı. Bu nedenle modern televizyonlarda da çalışabilmeleri için güncellenmeleri gerekiyor. Üstelik bu konsollardaki oyunların bazıları modern konsollarda oynanamıyor.

Game Boy ve daha sevimli, geçmişle uyumlu yeni yapımı, çalışmak için televizyona ihtiyaç duymuyor. Bu oyunlar kendi ekranlarıyla birlikte çıktıkları için, teknolojik gelişim ve geçen zamana rağmen, en eski yapımları bile gayet iyi çalışabiliyorlar. Üstelik daha önce dile getirdiğimiz ‘geçmişle uyumlu’ el cihazları (Gameboy Color, Advance, v.b.), Game Boy oyunlarının daha güncel şekilde oynanmasına yönelik bir imkan sunuyorlar.

Yani eğer firma, televizyonlarda çalışan Game Boy yapmayı düşünüyorsa, Game Boy’u modern kitleye hitap edecek daha ilintili ve gerekli bir şekle dönüştürmenin bir yolu yok. Kaldı ki halihazırda elimizde Nintendo gibi, televizyonlarda da çalışan bir el-cihazımız var. Adı da ‘Switch’. Duymuş olmalısınız?