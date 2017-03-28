Hurda Bir Lamborghini Huracan İnternette Satışa Çıktı!

Aklının pek de başında olduğunu düşünmediğimiz bir kişi, 2015 model Lamborghini Huracan otomobilini satışa çıkardı. Buradaki en büyük sorun ortada otomobile dair bir şeyin kalmaması.

Dünyanın en popüler ve en performanslı otomobillerinden biri olan Lamborghini Huracan, 2015 yılında piyasaya sürülmüş ve fazlasıyla ilgi gören bir otomobil olarak dikkat çekiyor. Harika tasarımı ve muhteşem hızıyla gönüllerde taht kuran Huracan'ı hurda olarak satın almak ister miydiniz?

Aklı evvel bir şahısın, internette yayınladığı otomobil ilanı komikten ziyade dehşet verici. Tamamen hurdaya dönmüş 2015 model bir Lamborghini Huracan satan adam, Baton Rouge Louisiana'da satışa çıkardığı bu araç ile internet gündemine oturdu.

Ancak karşımızdaki hurda, yıpranmış jantları hariç hiçbir şekilde Lamborghini Huracan'a benzemiyor. Hatta bizzat üreticiden gelen bir yetklinin bile onu tanıyabileceğine emin değiliz. Sonuçta, sınırsız bir bütçeye, sonsuz zamana, garip bir egoya ve kimseye hesap vermeme imkanı bulunan herkes bu "şeyi" satın alabilir. Belki de bu "şeyi" bir şekilde tamir ettirmeyi başarırsa pek çok kişinin saygısını bile kazanabilir, kim bilir?