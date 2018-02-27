Liselilerin, Öğretmenle Girdikleri İddia Viral Oldu!

ABD’nin Ohio eyaletindeki bir lisede kimya öğretmeni olan Mike McCray, kimya hakkında engin bilgilere sahip ve oyunlar hakkındaysa en ufak fikri yok. Bir sosyal medya canavarı olan öğrencilerinde ise durum tam tersi. Sınavın nasıl olacağı konusunda iddiaya giren iki tarafta kazanan öğrenciler oldu.

Bir kimya öğretmeninin kimya hakkında çok şey biliyor olması doğal. Bu öğretmenin eğitim verdiği öğrenciler ise kimya ile aralarındaki yabancılıktan dolayı dersten çekinebilirler. Ancak ABD’nin Ohio eyaletinde yaşanmış, haberlere konu olan bir iddia iki tarafın da orta yolu bulacağını gösterdi.

Tippecanoe Lisesi’nde kimya dersi veren Mike McCray, öğrencilerinin bir online oyun hakkında sınav yapmaları konusunda onlarla iddiaya girdi. İddianın konusu, dünyanın her yerinde oynanan Fortnite isimli bir oyundu. Öğrenciler, dönemin final sınavının Fortnite ile ilgili olması konusunda girdikleri iddiada kazanan tarafı sosyal medya aracılığıyla belirleyeceklerdi.

İddiaya girdikleri anda uydurma bir rakam olarak 6.000 retweet hedefi koyuldu. Eğer hedef geçilemezse sınav tamamen McCray öğretmenin istediği gibi olacaktı.

Öğrencilerin Twitter paylaşımı verilen hedefi geçti ve 30 binden fazla retweet aldı:

"Twitter, lütfen yapman gerekeni yap, bu dersi geçmem gerekiyor"



McCray konu hakkında yaptığı açıklamada öğrencilerin ondan bir retweet hedefi istediklerini söyledi, “Ben de 11.235 gibi bir rakam söyledim. Sonra bu rakamın küsüratsız olmasını istediler ve 6700 dedim. Öğrenciler sonrasında bu hedefi geçerlerse, final sınavını Fortnite hakkında yapmam gerekitiğini belirttiler ve iddiaya girdik.” dedi.

İş artık Twitter kullanıcılarına düştü ve öğrencilerin paylaşımı ABD genelinde viral olup 30 binden fazla retweet aldı. McCray öğretmen, “Bir Twitter hesabım olmadığı için bunun mümkün olup olmadığını bilmiyordum.” açıklamasında bulundu.

Öğretmen yapacağı kimya sınavı için Fortnite oyununa hakim olmaya çalışıyor. Kendisinin video oyunlarıyla hiç alakası olmadığını belirten öğretmen, Fortnite oyunundan esinlendiği kimya sorularını hazırlarken oldukça zorlanacağını söylüyor. Kendisine kolaylıklar diliyoruz. :)