Sanal Bir İşletim Sistemi Üzerinden Oynayacağınız RPG Oyunu!

Adult Swim Games tarafından duyurulan Kingsway Operating System, 90'lardan kalma işletim sistemi görüntüsü ile ilgi çekiyor.

Oyun sektörü çok güzel bir şekilde evrim geçiriyor. Sürekli yeni türler çıktığı bu oyun dünyasında şimdi de OSRPG adında yeni bir tür ile karşı karşıyayız. PC’ye çıkmaya hazırlanan PC Rol yapma oyunu olarak nitelendirebileceğimiz oyun, bu yıl içerisinde piyasaya sunulacak.

Kingsway Opertaing System olarak adlandırılan yapım, Adult Swim Games tarafından geliştiriliyor ve temelde canavar öldürmek için bir set yapmamızı isteyen RPG tabanlı bir oyun olarak dikkat çekiyor. Oyunu farklı kılan nokta ise bu işlemi eski Windows / Mac OS benzeri bir işletim sisteminde yapmamızı istiyor oluşu.

Masaüstünüzden canavar temizlemeniz gereken yapım, hem zorlayıcı hem de oldukça eğlenceli görünüğü kesin.

Mail yoluyla sürekli görevler aldığınız oyunda birbirinden ilginç görevler bulunabiliyorken bu görevler, eşya toplama gibi görevler olduğu gibi çok farklı görevlerde oluyor.

Sayısız ihtimali sunan Kingsway Operating System, oldukça ilginç bir oyun. Bütün kontrollerinizi yapmanız, adımlarınızı da buna göre atmanız gerekiyor. Aslında, oyunda yer alan bir yardımcı sistem olan Dünya Navigasyonu sayesinde nerede olduğunu ve üzerinize kimlerin geldiğini de görebileceksiniz. Oyun, karakterden çok karakterin bütün işlemlerini düzenlediği bilgisayar üzerine odaklanmış.

Sürekli kullandığımız ama hiç halini hatırını sormadığımız işletim sisteminin halini gördüğümüz güzel bir yapım olarak dikkat çeken yapım, gerçekten eğlenceli olacak gibi. Bakalım bu yapım piyasaya sürüldüğünde nasıl bir ilgi görecek ve sevilecek mi hep beraber göreceğiz.