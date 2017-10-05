Kırgızistan Neden Renkli Gözlü Ve Sarışın Çocuklar Doğuyor?

Yapılan bir araştırma ile birlikte Kırgızistan'da neden renkli gözlü ve sarışın çocukların doğduğu belli oldu.

Yapılan araştırmaya göre, Kırgızistan'da neden sarışın ve renkli gözlü çocukların doğduğunun sebebi gün yüzüne çıktı. Çoğunluğun siyah saçlı ve koyu kahverengi gözlü olduğu Kırgizistan'da renli gözlü bireylere rastlamak oldukça şaşırtıcı bir durum.

Bu konu üzerine bir takım incelemeler yapan uzmanlar, bunun Kırgızların tarihsel geçmişlerinden ve yabancılarla evlilik yapılmasından kaynaklağının altını çiziyor. Sputnik Kırgızistan'da yer alan bir haberde, 20 yaşında Termilan Nurlanov, saç ve göz rengi nedeniyle akranlarının kendisi için ''Şuna bakın, Rus çocuk Kırgızca öğrenmiş'' dediklerini söylüyor.

Kırgız Ulusal Üniversitesi Tarih Fakültesi Dekanı Askarbek Bedelbayev, Kırgızistan halk arasındaki farklılığı şu sözlerle açıkladı; ''Kırgızlardan tarihte ilk kez Çinli tarihçi Sima Qiang, milattan önce 201 yılında söz ediyor. O zamanlar Kırgızlar Yenisey'de yaşıyorlardı. Avrupalılar gibi uzun boylu, mavi gözlü, kızıl saçlılardı. Kırgızların Yenisey'den göç etmesinin ardından, fiziksel olarak güçlü bir Moğol ve Avrupa karışımı ırk meydana geldi. 20. yüzyılın sonlarından beri bu gibi insanların sayısı daha da arttı. Zira günümüzde Kırgızistan'a yerleşen yabancılarla Rus, Ukraynalı, Belaruslu hatta Almanlarla çok fazla evlilik gerçekleşiyor.'' dedi.

10 yıldır DNA örneklerini inceleyen uzmanlar, Kırgızların çoğunun genlerinin yüzde 30 ila 40'ında Avrupalı özelliklerinin bulunduğunu belirttiler. Kırgızistan Uluslararası Üniversitesi İnsan Ekolojisi Enstitüsü Müdürü Asılbek Aydaraliyev ise açıklamasında "Benim genlerimde yüzde 38 Avrupa, yüzde 7 Sahra altı bölgesi izleri tespit edildi. Birçok Kırgız, Kızılderili genleri de taşıyor. Bugün Kırgızistan nüfusunun yüzde 5 ilâ 10'u böyle insanlar" ifadelerine yer verdi.