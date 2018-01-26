Kırık Parmak İzi Okuyucusunda Güvenlik Açığı

Çin'de bir öğrenci, üzerinde parmak izi okuyucusu yer alan telefon ekranının kırıldıktan sonra okuyucunun fonksiyonunun bozulduğunu, herhangi birinin telefonun tuş kilidini parmak izi okuyucusu üzerinden açabildiğini keşfetti.

Parmak izi güvenlik sistemi mevcut en iyi güvenlik biçimi olmayabilir ama günbegün daha geniş anlamda uyarlanır oldular akıllı telefonlara. Sahibinin kişisel kullanımına izinsiz erişimlere engel olunması için telefonu kilitleme özelliğinin haricinde bu güvenlik yöntemi son zamanlarda online ödemelerde ve diğer alanlarda da kullanılıyor. Her ne kadar telefon üreticileri bu sistemin çok güvenilir olmadığını söyleseler de telefon kullanıcıları uyarılara pek de kulak vermiyorlar. Fakat kırılmış bir parmak izi tarayıcısının, telefonda parmak izi kaydı bulunmayan herhangi biri tarafından açılabildiğine dair bir keşif, duyanları şok etti.

Çin'in video paylaşım ve canlı yayın platformu Miaopai'ye yüklenen bir video, parmak izi teknolojisi üzerindeki bir açığın kronolojik gösterimini yapıyor. Xiao Xu adlı bir kişi tarafından oluşturulan videoda Çince konuşulmasına rağmen ne söylediğini anlamak mümkün. Videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.

Telefonunun kazara yere düştüğünü söyleyen adam, telefon camının ön yüzde yer alan parmak izi okuyucusu çevresinden itibaren kırıldığını belirtiyor. Daha sonra parmak izi tarayıcısını kullanmayı deneyen adam, hala işlevini yitirmediğini görüyor ve hatta Alipay'da parmak izi tarayıcısı ile ödeme yapıyor. Bir gün telefonuna bakmak isteyen sınıf arkadaşı, telefonun tuş kilidi kapalı olmasına rağmen kendi parmak iziyle telefonu açabilmiş. Başkalarına da deneme yaptırdıklarında herkesin parmak iziyle telefonu açabildiğini, hatta parmak izi ile ödeme yapabildiğini görmüşler.

Portakal kabuğuyla parmak izi okuyucusunun aşılarak, telefonun kilidinin açılabileceği iddiasının öne sürüldüğü bir zamanda geldi bu keşif. Bu iddiaların ne derece geçerli olduğunu bilmiyoruz ama parmak izi teknolojisinin neredeyse tüm cep telefonlarında yer aldığı bir çağda böyle bir açığın olması, endişeye neden oluyor. Çin Sanayi ve Bilgi Bakanlığı'ndan henüz resmi bir açıklama gelmedi.