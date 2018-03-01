MWC'de Sağlamlık İddiasıyla Tanıtılan Telefonlar

Samsung Galaxy S9 veya Nokia 8 Sirocco gibi yeni telefonlar, performanslı oldukları kadar kırılganlar da. Ekstrem koşullarda yaşayan biriyseniz, veya sadece sakarsanız, daha sağlam telefonları tercih edebilirsiniz.

Akıllı telefonlarda yeni moda, malumunuz ince çerçeveler. Üreticiler, ekran-gövde oranına artık eskisinden çok daha fazla önem veriyor. Peki ya sağlamlığına? Tüketiciler, kırılgan telefonlardan sıkılmış durumda. MWC 2018'de tanıtılan bildiğimiz amiral gemi modelleri dışında dikkatinizi çekmek istediğimiz farklı bir kategori var: Sağlam telefonlar. Gerek iş için, gerekse sürekli telefonuna zarar gelmesinden sıkılan insanlar için üretilen bu modeller, yavaş yavaş ön plana çıkmaya başlıyor.

Ruggear, Crosscall ve Bullitt gibi bazı şirketler, devasa bataryalı ve sağlam gövdeli akıllı telefonlar üretiyor. Genellikle metal gövdenin üzerine kauçuk kaplama yapılarak oldukça sağlam hale getirilen telefonlar, her türlü zorlu koşula dayanıyor. Samsung'un ise "Active" adını verdiği serisi, aynı şekilde yüksek dayanıklılık sunuyor. Bu yıl henüz hiçbir Active modeli duyurmayan Samsung, bu konseptten vaz mı geçti bilmiyoruz ama, devam ettirdiği sürece belirli bir kullanıcı kitlesine sahip olacağı kesin. Toza ve darbelere dayanıklı, su geçirmez bir telefon arıyorsanız, bu telefonlara bakmanızda fayda var.

Cat S61

Cat S61, Bullitt tarafından üretilen tank telefonlardan biri. Tam anlamıyla bir tank olan Cat S61, sağlamlığının dışında termal kamera gibi farklı özellikleriyle de dikkat çekiyor. 1.8 metre mesafeden betona atıldığında bile sapasağlam olacağı iddia edilen Cat S61'in fiyatı ise 1115 dolar.

Land Rover Explore

Araba üreticisi olan Land Rover'ın Bullitt ile yaptığı anlaşma sonucu üretilen bir diğer sağlam telefon olan Land Rover Explore, modüler yapısı ile dikkat çekiyor. Çok daha güçlü bir GPS modülü gibi modüllere sahip olan telefonun, tuzlu suda bile çalışacağı iddia ediliyor.

Günümüzün sağlam telefonları, Nokia 3310 efsanesi kadar sağlam mıdır bilemiyoruz ancak farklı kullanım amaçları için üretilen telefonlar görmek güzel. Telefonunuzun sürekli kırılmasından, çizilmesinden bıktıysanız mantıklı birer tercih olabilecek bu telefonların sayısı gün geçtikçe artıyor. Tasarımları biraz kaba olsa da, son zamanlarda tercih edilme sıklığı artan sağlam telefonlar, amiral gemisi cihazlara rakip donanım özelliklerine sahip. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce bu telefonlar fiyatlarını hak ediyor mu?