Yakın gelecekte insanların hiçbir şey yapmak zorunda kalmayacağına dair kanıt arıyorsanız doğru yerdesiniz. Robotlardan oluşan bu rock grubu güzel müzik yapmakla kalmıyor, tozu dumana katan bir şov sergiliyor.

Robotlar sadece belirli işleri yapmak için tasarlanmazlar. En azından gelecekte robotların senaryosunu yazdığı filmleri izleyecek olmak, artık şaşırtan bir haber değil. Yapay zeka ve öğrenen makine teknoljileri hayatımıza girdikçe biz de hayattan kopuyoruz.

Yeni Zelandalı müzisyen Nigel Stanford ise son çalışmasını bu görüşler üzerine yapmış. Bir dizi enstrüman üzerinde mükemmel bir performans sergileyen robotların yer aldığı video, YouTube'da izlenme rekorları kırıyor.

Stanford, yakın zamanda çıkartacağı albümü Automatica - Robots vs. Music’ten bir parça olduğunu söylüyor. Tüm albümün günlük insan faaliyetlerinde gittikçe daha çok yer alan yapay zekaları ve robotları eleştirdiğini dile getiriyor. Kendisi daha önce Cymatics - Science vs. Music albümü ile ilginç ve emek dolu bir çalışmaya daha imza atmıştı.

Endüstriyel robot sistemleri üreticisi Kuka'nın ürettiği çeşitli robotlar klip esnasında davul, piyano ve gitar çalmak için programlanmış olmanın yanı sıra, DJ olup doğaçlama işler bile yapıyorlar. Stanford’un bu klip için bir ay boyunca robotlarla beraber çalıştığı söyleniyor.

Sadece müziğin değil, doğaçlama sahne şovlarının da robotlar tarafından yapıldığı mükemmel klibi aşağıdan izleyebilirsiniz:

2013 yılında Tokyo Üniversitesi bünyesinde çalışan bir araştırmacının yapmış olduğu altı kollu bir davulcu, 78 parmaklı bir gitarist bulunduğu robot müzik grubu da kendi albümünü çıkartmıştı. Yakın zamanda ise yapay zeka yazılımının oluşturduğu bir senaryo ile film çekileceğinin haberini almıştık. Uzmanlar insanlar için hayati önem taşıyan işleri, yapay zekalara ve öğrenen yazılımlara devretmenin korkutucu sonuçlar doğuracağını öngörüyorlar.