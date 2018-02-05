Daha önce 'kırılamaz' denilen bir çok oyunun koruma yöntemini aşan crackler camiası, Assassin's Creed: Origins'i de sonunda kırmayı başardı.

Assassin's Creed: Origins, son zamanlarda fanları tarafından oldukça üzüntüyle takip edilen Assassin's Creed markasını yeniden ayağa kaldıran muhteşem bir oyun olmuştu. 2018 yılının en iyileri arasında gösterilen yapım, hem dövüş sistemine gelen yenilikler ve tekrarda oyuncuya hissettirilen 'keşfetme' keyfi ile hemen hemen herkesin beğenisini kazanmıştı.

Oyun 27 Ekim 2017'de PC için de piyasaya çıkmıştı ve 4 farklı katmana sahip koruma yöntemine sahip olduğu için daha uzunca bir süre kırılması beklenmiyordu. Buna karşın yine olan oldu ve oyunun kırılmasına güç gözüyle bakılan koruma yöntemleri sadece 3.5 ay dayanarak cracklendi. Daha önce koruma yöntemlerinin en kallavisi olarak görülen Denovo'dan çok daha iyi bir yöntem bulduğunu belirten ve Ubisoft tarafından VMProtect adı verilen bu yöntemin de artık gardının düştüğü belli olmuş oldu.

İtalyan crack grubu CPY tarafından herkesin kullanımına açık olarak sunulan crack şu ana değin gelen yorumlara göre sorunsuz çalışıyor. Birkaç oyuncunun çeşitli sorunlar yaşadığını belirtmesine rağmen, bunların da donanımsal sorunlar olduğu düşünülüyor. Bu bağlamda Assassin's Creed: Origins net olarak kırıldı diyebiliriz. Önümüzdeki dönem neler gösterir bilinmez ama tüm enerjisini crack yapmaya adayan bu tip gruplara hiçbir şekilde engel olunamayacak gibi duruyor.