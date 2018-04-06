Kırılması İmkansız Şifreler Nasıl Oluşturulur?

Bildiğiniz gibi her kullanıcı hesabı, güvenli olması için şifreler ile korunuyor. Peki güvenliğimizi sağlayan bu şifreleri, kırılamaması için nasıl oluşturmalıyız?

Telefonunuzun açılışından tutun, apartmanınızın girişine kadar her yer artık şifreler ile korunuyor. Bu noktada akıllara gelen en yegâne soru ise şifrelerimizi nasıl oluşturacağımız. İçeriğimizde sizler için farklı şifre oluşturma önerilerinde bulunacağız. Gelin bu önerilere birlikte göz atalım.

İlk olarak, eğer çok gizli bir hesabı korumak istiyorsanız, 50 karakterli, anlamsız diziden oluşan bir şifre kullanabilirsiniz. Bu şifreyi panoya kaydederek, hesaba girmek istediğinizde buradan kopyalayabilirsiniz. Yöntem sayesinde şifreyi ezberlemeniz de gerekmeyecektir.

Güçlü şifreler oluşturmak için birçok yöntem mevcuttur ancak bunların en temel noktası, şifrenin uzun olması ve tahmin edilmesinin zor olmasıdır. Örneğin, “Mycatiscute” kötü bir şifredir. “dxlkDFV 65c_x*0f90A?AAör45” ise muhtemelen iyi bir şifredir. İçerisinde birçok anlamsız karakter içeren bu şifre ile üçüncü tarafların şifrenizi kırmızı muhtemelen mümkün olmayacak.

Ancak bazen de, şifreyi manuel olarak girmeniz gerekebilir. Bu noktada LastPass ve 1Password uygulamaları size rastgele şifreler üretebilir. Bazı platformlarda ise şifre sınırı yer alır, örneğin en fazla 12 karakterden oluşan bir şifre koymanız beklenir, bu durumda olabildiğince fazla anlamsız harf ve sayıyı bir araya getirmeye çalışın. İçerisinde büyük harf, küçük harf, rakam ve nokta olması güvenliğinizi artıracaktır.

Dikkat etmeniz gereken noktalardan biri de, şifreleriniz de çok fazla sembollere yer vermemeniz gerektiğidir. Semboller şifrenizin gücünü azaltarak, kırılmasını kolaylaştıracaktır. Tüm bunlara dikkat ederek, siz de kendinize oldukça sağlam şifreler yaratabilirsiniz. Peki sizin güçlü şifre önerileriniz var mı? Sizce sağlam şifre nasıl olmalı?