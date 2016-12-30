Kırılmaz Cama Kurşun ile Ateş Edilirse Ne Olur? Sonuç Sizi Çok Şaşırtacak!

Özel bir cam nesne olan Prince Rupert’s Drop ile kurşunun mücadelesinden kim galip çıkacak?

Prince Ruport’s Drop (Prens Rupert’ın damlası) ya da diğer ismiyle Dutch Tear (Hollandalı gözyaşı), çok soğuk suya eritilmiş cam damlatılması sonucu elde edilen cam nesnedir. Bu nesnenin bombeli tarafı kırılmazdır. Bilim adamları, 1600’lerden beri bu garip nesneyi incelemektedir.

Youtube’daki SmarterEveryDay kanalından Destin, bu nesneyi bir silahla ateş ederek parçalamanın mümkün olup olmayacağını denemiş ve tüm bu anları videoya kaydetmiş. Kurşunun Prince Rupert’s Drop’a çarpış anını yakalayabilmek için de saniyede 170.000 kare yakalayabilen bir kamera kullanmış.

Yukarıdaki videodan da görebileceğiniz üzere sonuç gerçekten şaşırtıcı. Prince Rupert’s Drop, kurşunu tuzla buz ediyor. Ancak kurşunun kuyrukta yarattığı şok dalgasından ötürü kendi de parçalanıyor.

Bu durumun nasıl gerçekleştiğini anlamak için önce Prince Rupert’s Drop’un tam olarak nasıl oluştuğunu anlamak gerekiyor. Prince Rupert’s Drop oluşturulurken erimiş camın soğuk suya dökülmesi, camın dış kısmının neredeyse anında soğumasına ve katılaşmasına, iç kısmının ise erimiş kalmasına ve hızla soğumasına neden olur. Kimya dersinden hatırlayacağınız üzere ısıl genleşme, camın sıcakken genişlemek istemesine, soğukken büzülmek istemesine sebep olur. Bu, erimiş iç kısmı soğudukça camın büzülmek ve katı olan dış katmanı içeri doğru çekmek istemesine neden olur. Fakat dış katman zaten katılaşmış olduğundan, bu sadece camı daha sıkı bir hale getirir ve bombeli kısmının kırılmaz olmasını sağlar.

Destin’in bundan neredeyse dört sene önce Prince Rupert’s Drop ile ilgili çekmiş olduğu başka bir videoyu da aşağıdan izleyebilirsiniz.