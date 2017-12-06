Kırılmaz Diye Satılan Camlar Piyasadan Kaldırılıyor!

Kırılmaz cam mağduriyeti Tüketici Genel Müdürlüğü’nü harekete geçirdi.

Cep telefonları ekranlarını düşme ve darbelere karşı korumak için “kırılmaz” diye satılan ürünlerle ilgili Tüketici Genel Müdürlüğü’ne son dönemlerde şikayetler artınca, Ankara’da görevli personel denetime çıktı. Satılan camlardan numuneler alınıp laboratuvarlara gönderildi.

Sonuca göre ürünler piyasadan toplatılıp, üretici ve ithalatçılara ceza yağacak

Bakanlık yetkilileri, piyasada 10 liradan başlayıp 100 liraya kadar fiyatı olan ekran koruyucular hakkında verdiğiniz ücret ne olursa olsun mutlaka fiş alarak saklayın uyarısında bulunuyor.

Cep telefonları aksesuarlarına ilişkin denetim sonucuna göre bu ürünlerin de toplatma, imha ve üretici ile ithalatçılarına para cezası verilebileceğini söyleniyor. Tüketici sonuçlar ile birlikte o firmaya ait bir ekran koruycu kullanıyorsa ve telefonu zarar gördüyse kendi zararını bu sayede tazmin edebilecek.

Geçtiğimiz ay yayınladığımız aşağıdaki videonun, bu denetim ile ilgisi ne kadar var bilmiyoruz. Ama ödenen ücretin karşılığında, değeri yüksek akıllı telefonunda yüzlerce liralık zarara uğrayanların biraz olsun sesi olabildiysek ne mutlu bize.