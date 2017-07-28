Kırım’daki arkeolojik kazı çalışmaları sırasında 1.5 yaşında, kafatası deforme olmuş bir çocuk iskeleti bulundu.

Kırım’ın batı kısımlarında bulunan Yakovenkovo köyündeki kazı çalışmaları esnasında bulunan çocuk iskeletime, sıra dışı kafatası nedeniyle arkeologlar tarafından ‘uzaylı’ sıfatı takıldı. M.S. 2. yüzyılda yaşadığı tahmin edilen çocuğun yapay yollarla uzatılmış kafatası, aşağıda paylaşılan fotoğrafta da açık bir şekilde görülebiliyor.

Arkeoloji Fonu’na ait arkeologlar, bulunan iskeletin kafatasındaki deformasyondan ötürü bu bölgeye ‘uzaylılar mezarlığı’ adını taktıklarını belirttiler. Ekip, daha önce bu tarz deformasyonlara Sarmatlarda rastlanıldığını belirtti.

Antik toplumlarda kemikleşmiş kıkırdak dokusu sebebiyle özellikle de çocukların kafatasında değişiklikler yapılması, sıklıkla uygulanan bir pratik olarak biliniyor. Kırım’ın en eski uygarlıklarından olan Sarmat toplumunda uzun kafatası, toplumsal bir statü anlamına geliyor. Fakat bazı teorisyenler, bu tarz iskeletlerin insanların ve dünya dışı varlıkların birleşmesi sonucu doğmuş çocuklara ait olduğu yönünde iddialarda bulunuyorlar.

Geçtiğimiz günlerde de Peru Nazca’da yapısından dolayı uzaylıya benzetilen bir iskelet bulunmuştu.