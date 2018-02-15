Kirli Suyu Kolayca İçilebilir Hâle Getiren Makine Üretildi

Her yıl dünyada milyonlarca insan susuzluktan ya da kirli sudan dolayı ölüme mahkum oluyor. Hayatın sağlıklı sürdürülebilmesi için en gerekli ihtiyaçlardan olan temiz suya maalesef yaklaşık 2 milyar insan erişemiyor.

Yapılan yeni araştırma ve geliştirmelerle, kirli suyu çok daha kolay şekilde içilebilir hâle getiren bir sistem üretildi. Avusturalyalı bilim insanlarının bulduğu bu yeni buluş, pek çok ülkedeki milyonlarca insana temiz su ulaştırılması için etkili olacak.

Sistem, suyun içerisindeki zararlı maddeleri otomatik algılıyor ve sadece temiz suyun öteki tarafa geçmesini sağlıyor. Mikroskobik nano kanalları bulunan cihaz, suyun tam olarak temiz bir şekilde süzülmesi için özel bir süreçten geçiyor. "Graphair" adı verilen bu süreç o kadar etkili ki, çok kirli olmasıyla ünlü olan Sidney limanındaki suyu bile kısa sürede içilebilir hâle getiriyor.

Normal su arıtıcılara göre nispeten daha ucuz, daha hızlı ve daha çevre dostu olduğu belirtilen yeni icat, kullanım ömrü olarak da normal arıtıcılardan daha uzun yaşıyor. Normal arıtıcılarda biriken pislikler arıtıcıları bozabilirken, bu yeni üretilen arıtıcı pisliği içinde tutmuyor. Bu yüzden çok daha uzun bir süre temiz su üretmeye devam ediyor.

Hepsi bir yana, su arıtma genellikle birkaç adımdan oluşan detaylı ve karmaşık bir süreçtir. Bu yüzden de temiz su ihtiyacı olan yaklaşık 2 milyar insana temiz su yetiştirmek, günümüzde hâlâ çok zor. Bu yeni geliştirilen ürün ile içilebilir su daha hızlı üretileceğinden 2 milyar insana doğrudan etkisi olacak. Kısa zamanda üretimi arttırılması beklenen ürün için fabrikalarla anlaşmalar sağlanıyor.

Teknolojinin hayatımıza sağladığı olumlu etkileri görmemek mümkün değil. Umarız bu tarz araştırmalar devam eder ve ihtiyaç sahibi olan herkes için çok daha güzel bir dünya oluşturulur.