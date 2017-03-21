Apple’ın Beklenen Sürprizi Geldi: Karşınızda Kırmızı iPhone 7!

Apple’ın sürpriz olarak duyurduğu durum beklenildiği gibi kırmızı renkte Product Red iPhone 7 özel serisi oldu.

Bugün Apple Store’un internet sitesini kapatarak bir sürpriz hazırladığını duyuran Apple, ilk beklentiler olan yeni iPad serisi yerine daha önceden bahsettiğimiz kırmızı renkli iPhone modellerini özel seri olarak duyurdu.

Ön tarafı beyaz, kasası kırmızı renkte olan iPhone 7 ve iPhone 7 Plus sadece 128GB ve 256GB depolama ile gelirken fiyatlandırma olarak ise iPhone 7 4.299TL/4.799TL, iPhone 7 Plus ise 4.949TL/5.499TL fiyatla satışa çıkacak.

Türkiye’de 24 Mart 2017 tarihinde 18:01’de siparişi alınacak olan bu özel serinin sınırlı sayıda olduğunu da belirtelim.

Tamamen HIV/AIDS ile mücadele programlarını desteklemek üzere hazırlanan Product Red ailesine katılan bu iki modelden elde edilen gelirin bir bölümü The Global Fund’a aktarılarak AIDS’siz bir nesil için harcanacak. Yani bu modelleri alan kullanıcılar hem şık bir iPhone’a sahip olacakken aynı zamanda AIDS’e karşı destek de sunmuş olacak.

Bunun yanı sıra iPhone SE modelinde de güncelleme yapan Apple, 16GB ve 64GB modellerinin satışını durdurarak yerine 32GB ve 128GB modellerini ekledi. Fiyatları ise 2.399TL ve 2.899TL olarak güncellendiğini de belirtelim. Fakat iPhone SE'nin Product RED versiyonu bulunmuyor. Yani SE'de sadece kapasite güncellemesi yapıldı.

Normal iPhone fiyatlarına baktığımızda aynı fiyat politikası uygulandığı görülürken, bu ürünlerden gelirin bir bölümünü de bağışlayacak olması hoş bir detay. Eğer siz de bu kırmızı iPhone 7 modellerinden satın almak isterseniz buradaki bağlantıdan ulaşarak 24 Mart’ta sipariş verebilirsiniz.