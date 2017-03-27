Kırmızı iPhone 7'yi Hak Ettiği Siyah Ekrana Kavuşturdular!

Çıktığı günden bu yana eleştiri yağmuruna tutulan kırmızı iPhone 7, artık siyah ön panele kavuştu.

Daha önceki haberlerimizde bahsettiğimiz gibi AIDS hastalığına dikkat çekmek ve bağış toplamak amacıyla Apple tarafından üretilen kırmızı ürün serisi, amacına ulaşıyor. Ancak dürüst olmakta fayda var: Kırmızı kasa göz kamaştırsa da ön panelin beyaz olması yeni iPhone 7 için yeteri kadar iddialı bir tasarım değil. Durum böyle olunca, kendi çözümlerini arayan kullanıcılar ortaya çıkmaya başladılar bile.

Yapılan işlem ise kırmızı iPhone 7'nin beyaz ön panelini aslında tamamen siyah olan iPhone 7’nin siyah ön paneliyle değiştirmek. Mantık olarak basit duran bir işlem olsa da teknik ve donanım olarak bilginiz kısıtlıysa, bu işe kalkışmanızı tavsiye etmiyoruz, eğer elinizde garanti kapsamından çıkmasını kabul ettiğiniz biri kırmızı diğeri siyah iki iPhone 7 varsa.

Panelin tüm iç donanımıyla aktarıldığı yeni cihaz, beklenen tasarımı görmenize yetse de parmak izi okuyucusu bulunan donanımlar farklı cihazlarda çalışmadığı için ekranınızın altında beyaz bir Home tuşu bulunmak zorunda. Başarıyla gerçekleştirilen operasyonun görüntüleri ile sizleri baş başa bırakalım: