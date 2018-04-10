Kırmızı iPhone 8’in Türkiye Fiyatı ve Satış Tarihi!

iPhone 8 Product Red'in Türkiye satış fiyatı ve tarihi belli oldu. Cihaz standart iPhone 8 ile aynı fiyat etiketine sahipken ülkemizde resmi olarak satışa çıkması Mayıs ayını bulacak.

Dünyanın en büyük teknoloji markalarından biri olan Apple, geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü iPhone 7 Product Red ile hem hayranlarının ‘farklı renkte bir iPhone’ istediğini yerine getirmiş, hem de bu cihazın satışından elde edilen gelirin bir kısmını HIV/AIDS virüsü ile mücadele eden Global Fund’a bağışlayarak takdir toplamıştı.

Bu yıl da aynı sosyal sorumluluk projesini devam ettiren Apple, dün itibari ile iPhone 8 Product Red’i ve Product Red markalı aksesuarlarını resmi web sitesinden duyurmuştu. Şirket, anavatanı ABD ve bazı ülkelerde bugün itibari ile iPhone 8 Product Red’i ön siparişe açarken, cuma gününden itibaren de resmi satış kanallarında tüketicilere sunacak.

iPhone 8 Product Red hem Türkiye’de hem de diğer ülkelerde aynı fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Bu da, kırmızı renkli bir iPhone 8’e sahip olmak için en az 4199 TL’yi gözden çıkarmanız gerektiği anlamına geliyor. iPhone 8 Product Red ülkemizde Mayıs ayında satışa sunulacak.

Apple'ın Product Red markalı aksesuarlarını incelemek için buraya tıklayarak resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca buraya tıklayarak iPhone 8'in teknik özelliklerini inceleyebilir, aşağıdaki videolardan da iPhone 8 ve 8 Plus incelemelerimizi ve sağlamlık testlerimizi izleyebilirsiniz.