Kırmızı iPhone X’un Konsept Videosu Paylaşıldı

Bu akşam tanıtılması beklenen kırmızı iPhone X’a ait konsept bir video paylaştı.

Apple, bugün yeni iPad’i için bir konferans düzenleyecek. Konferans sırasında ilgimizi çeken şey yalnızca tabletler olmayacak. Şirketin satışları iyice düşen iPhone 8 ve iPhone X modelleri için yeni bir renk seçeneğini de duyurması bekleniyor. Geçen sene iPhone 7’ler için duyurulan “kırmızı” rengini yeniden tercih etmesi beklenen Apple, bu sayede telefon satışlarını yeniden artırmayı hedefliyor.

Dün edinilen bilgilere göre iPhone 8’de kırmızı bir tasarım bulunacakken, iPhone X’un yeni rengi belli değildi. Ortaya çıkan yeni bilgilere göre iPhone X’un da “PORODUCT (RED)” adı altında bir renk seçeneği ile çıkması bekleniyor. Geçen sene sunduğu kırmızı tasarımda AIDS’e farkındalık oluşturmak istediğini duyuran Apple, bu sebeple iPhone X cihazlarında da bir kırmızı tasarım tercih edebilir.

Bu bilgilerin ortaya çıkmasının hemen ardından bazı kullanıcılar, kırmızı bir iPhone X’un nasıl görüneceğini hayal ettiler. Martin Hajek ise hazırladığı videoyla, iPhone X’un Product Red tasarımında nasıl görüneceğini bizlere gösterdi. iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X’a özel çıkması beklenen kırmızı tasarımın nasıl ve hangi cihazlara çıkacağını muhtemelen bu akşam öğreneceğiz.