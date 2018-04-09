Kırmızı Renkli iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'lar Geliyor!

iPhone 7 ikilisi ile ilk kez Product Red yeni kırmızı renkli bir iPhone'u piyasaya süren Apple, şimdi de iPhone 8 ve 8 Plus'ın Product Red varyantını satışa sunmaya hazırlanıyor.

Bildiğiniz üzere Apple, geçtiğimiz yıl HIV / AIDS ile mücadele eden RED grubuna destek olmak için iPhone 7 ve 7 Plus modellerinin kırmızı renkteki ‘Product Red’ varyantlarını satışa sunmuş, bu cihazlar hem tasarımları hem de ciddi bir hastalığın tedavisi için destek sağlaması nedeni ile tüketicilerden tam puan almıştı.

Virgin Mobile tarafından MacRumors’a ulaştırılan bir bilgiye göre Apple, geçtiğimiz yıl olumlu geri dönüşlerle sonuçlanan bu hareketini bu yıl da iPhone 8 ve 8 Plus modelleri ile devam ettirerek koyu kırmızı tasarımlı iPhone 8 ve 8 Plus Product Red versiyonlarını satışa çıkaracak. Üstelik isabetli Apple sızıntıları ile bilinen Bloomberg'ten Mark Gurman da bu haberi doğruluyor.

Kırmızı iPhone 7 tasarımını beğenenler için iPhone 8 Product Red haberi sevindirici olsa da en azından şu an için iPhone X’un farklı bir renk varyantının gelmeyecek olması, cihazın monokromatik renklerini beğenmeyenler için son derece kötü bir haber. Elbette ki iPhone X'un 6100 TL gibi astronomik bir başlangıç fiyatı olduğunu düşünürsek, Apple’ın yeni renk seçeneği üretmek konusunda neden bu kadar çekimser davrandığını daha iyi anlayabiliriz.