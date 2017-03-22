Kırmızı Renkli iPhone’un Kutu Açılış Videoları Geldi!

Apple’ın dün resmen duyurduğu kırmızı renkli iPhone için ilk kutu açılış videosu ortaya çıktı.

Apple’ın dün tanıttığı ve Türkiye’de 24 Mart’ta ön satışa çıkararak Nisan ayında teslim edeceği yeni kırmızı iPhone modeline ait ilk kutu açılış videoları geldi. Product (RED) adıyla gelen özel seri 128GB ve 256GB depolama alanı ve fiyat farkı olmadan satışa çıkarken, önemli tarafı ise RED isimli AIDS ile mücadele kuruluşuna gelirden pay vererek katkı sağlayacak olması olarak dikkat çekiyor.

İlk Product (RED) ürünü iPhone olan iPhone 7 ve iPhone 7 Plus ile ilgili detayları yukarıdaki içeriğimizden görebileceğinizi belirterek kutu içeriğinden bahsedelim.

Kutu içeriğinde sadece Product (RED) olmasına dair bir not dışında aynı iPhone içeriği olan bu kırmızı renkli versiyonda kulaklık, kablo ve şarj cihazında herhangi bir şekilde kırmızı renk bulunmuyor. Ayrıca kutuda da renk değişikliği göze çarparken kırmızı rengin gerçekten metalik bir kırmızı olması ise belki de en iyi renkli iPhone olmasını sağlıyor.