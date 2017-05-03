Google, YouTube İçin Yepyeni Bir Tasarımı Test Ediyor!

Kırmızı artık eskisi kadar önemli değil, kullanıcı istekleri yeni tasarımda ağır basmışa benziyor.

Karanlık bir ortamda mobil cihazlarınızdan YouTube’u açtığınızda retinalarınızı neredeyse parçalayacak arayüzle karşılaşıyor musunuz? Google sadece bu durumu ortadan kardıracak yeni bir kullanıcı arayüzü test ediyor. Uygulamanın test sürümünü kullanan birden fazla kişi, meşhur kırmızı rengin ortadan kalktığı, siyah(füme) ve beyaz bir tonların hakim olduğu yeni bir tasarımı denediğini doğruladı. Göz yorgunluklarını engellemek için getirilen bir yenilik olduğunu söylemek şimdiden mümkün görünüyor.

Yukarıda yeni arayüze ilişkin bazı örnekleri görebilirsiniz. Çok temiz, yüksek kontrastlı bir akış var. YouTube kırmızı rengini artık fazla önemsemiyor gibi görünüyor, tasarımın ufak bir parçası haline getiriyor.

Zıt renklerin gözleri fazlsıyla yoruduğu hakkında bilginiz olmasa bile mutlaka tecrübe etmişsinizdir. Google’ın bu değişikliği biraz geciktiridiğini söylemekte fayda var, elimizden düşmeyen akıllı telefonlarımızı farklı ortamlarda ve değişik ışık şartları altında kullanırken farklı görüntüleme seçeneklerine ihtiyaç duyuyoruz. Tıpkı Webtekno mobil uygulamasında ekstra bir gece modunun bulunması gibi.

Firmanın söz konusu güncellemeyi ne zaman yayınlayacağına dair net bir tarih verilmese de fazla bekletmeyeceklerini söyleyebiliriz.