Baskında Sahte Karne ve Onur Belgesi Ele Geçirildi

Her yeni dönemde karnesi yüzünden şiddet gören veya korkudan elindeki karneyle evine dönemeyen gençlerin uğrak mekanlarından biri olan kırtasiye fena yakalandı.

Sahte karne hazırlama, öğrenciler tarafından ülkemizin onlarca yıldır başvurulan yöntemlerinden biri. Eskiden karneler elle yazıldığı için, çamaşır suyu ve kalemi sağlam bir kişi sahte karne hazırlamak için yeterliydi. Daha sonrasında işi zorlaştıran ilk detay karnelerin bilgisayarda ve orjinalliğini gösterir farklı yazılarla basılması oldu. Nitekim bu tip karnelerin sahtesini yapmak için profesyonel bir ele ihtiyaç doğmasına sebep oldu.

Eğitim döneminin ilk yarısını tamamladığımız şu günlerde, Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kırtasiyeci, sahte karne hazırlamaktan göz altına alındı. Gelen ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, kırtasiyeye baskında bulunarak arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada 3 adet sahte karne, bunun yanında Teşekkür ve Onur belgeleri ele geçirildi. Bununla birlikte sahte belge hazırlanan renkli yazıcı da polisler tarafından merkeze götürülmüş.

Açıkçası E-Okul sistemine geçildikten sonra, bilinçli bir ebeveynin, çocuğunun karnesinden veya notlarından haberdar olmaması neredeyse imkansız. Maalesef sadece dönem sonu gelen karneyle çocuklarını yargılayan aileler, ilgisizlikle geçen dönem sonrası gelen başarısız karne sonrası sözlü ve fiziksel şiddet uygulayan aileler oldukça bu tip yanlışlar da beraberinde gelecektir. Ebeveynlerin çocuklarının tahsili ile daha yakından ilgilendiği, psikolojik durumlarını önemsediği ve bu tip yanlış yollara başvurulmasına gerek olmayan günlerin de gelmesi dileği ile...