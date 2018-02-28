Kış Aylarında Neden Daha Çok Elektriklenme Oluyor?

Özellikle kış aylarında bir kişiye dokunduğunuz da elektrik çarpıyor mu? Cevabınız evet mi? Bunun nedenini merak ediyorsanız, bunun bilimsel bir açıklaması var.

Kuzey yarımküre yavaş yavaş kışı uğralamaya hazırlanıyor (tabi şu an Sibirya rüzgârlarının hedef aldığı İngiltere'yi saymazsak). Titreme ve grip mevsimi olmasının yanı sıra kış, statik elektrik yüklenmek için de önemli bir zaman dilimidir.

Statik elektrik (durgun elektrik), insan vücudunun yüzeyinde biriken elektrik yüküdür. Bu olayı sürekli yaşarız ancak yün benzeri giysiler giydiğimizde vücudumuzdaki elektrik yükü daha da artış gösterir. Yüklendiğimiz bu elektrik toprağa iletilemezse (kauçuk ve plastik tabanlı ayakkabılar nedeniyle) insan üzerindeki gerilim artar ve iletken bir maddeye ilk temasta karşı tarafa bir elektrik boşalması yaşanır. Bu gerilim genelde 30.000 Volt ile 1.000.000 V arasında değişir. (Fazla değil mi?).

"Ee, havanın bulunla ne ilgisi var?" diyebilirsiniz. Şöyle ki, elektrik, elektrik izolatörü olduğu için, havayı geçmekte zorlanır. Havadaki su buharı ise elektriği güzel bir şekilde iletir ve vücudumuzda oluşan herhangi bir yükün havaya dağılmasına olanak sağlar.

Birçoğumuz vücudumuzun elektrik yüklenmesinin anormal olduğunu sanıyoruz. Fakat işin gerçeği şu ki, aslında insan vücudu da elektrik sayesinde çalışır. Bizler ise kış aylarında daha fazla elektrik yükleniriz, bunun nedeni ise soğuk havanın sıcak yaz havasına göre daha az su buharı tutmasıdır. Soğuk kış aylarında elektrik yükümüzü atamadığımız için de bir iletkene değene kadar elektriğimiz bizimle kalır.

Şimdi tüm bunları öğrendiğimize göre elektrik yükümüzü azaltabilmek için neler yapabiliriz bunlara bakalım:

Olabildiğince altı lastik ayakkabı ve sentetik malzemeden yapılmış ürünler giymekten kaçınabilir ve sık sık çıplak ayakla evimizin beton, seramik ya da mermer alanlarında dolaşabiliriz. Bunları denediğimizde elektrostatik yüklenmeden doğacak elektrik çarpmalarından daha az etkilendiğimizi göreceğiz.

Suyla temasın bütün halleri bu elektrik yükünün azalmasına neden olur. Bu sebeple bol bol duş alabilir veya elimizi kısa aralıklarla yıkayabiliriz.

Kıyafetlerimizi yün yerine pamuk hammaddeli seçmemiz de yararımıza olacak çözümler arasında.

Sıklıkla bu durumu yaşıyor ve rahatsız oluyorsak, evimizi hafifçe su buharı ile dolduracak nemlendirici cihazlar almayı düşünebiliriz.

Hepimiz bu olayı zaman zaman yaşarız. Kimi zaman karşı taraftan aldığımız elektrik etki etmezken kimi zaman kolumuzu koparabilecek cinsten bir acı yaşatır. Peki sizin konuyla ilgili yaşadığınız en şaşırtıcı olay nasıldı?