Game of Thrones yeni sezonunda kaldığı yerden hiç olmadığı kadar soğuk başladı. Destansı bir sezonun ayak sesleri şimdiden duyuluyor.

Başlamadan uyaralım: Haberimiz, Game of Thrones'un yedinci sezonunun ilk bölümüyle ilgili spoiler içerir.

Arya'nın Walder Frey'yi soğukkanlılıkla öldürdüğünü gördüğümüz 6. sezon finalinde, her şeyi bıraktığımız yerde hissetmeye başlıyoruz. O sahnenin devamında Catelyn Stark ve Robb Stark'ın katili olan orduyla komutanları Walder Frey’yi yemek yerken görüyoruz.

Arya, şu anda giydiği Walder Frey maskesini çıkartarak gerçek karakterini açığa vuruyor. En soğuk ve belki de Arya karakterinin en iyi sahnelerinden birinde şu sözler geçiyor: "Kış, Frey'in evine geldi."

Game of Thrones tarihinin en unutulmaz soğuk başlangıcı bu bölüm olsa da aslında ilk değil. 17 Nisan 2011'de yayınlanan pilot bölümde Ak Gezenler'i tanıyorduk ve bu bölüm, dizinin gidişatındaki havayı belirlemek adına oldukça önemliydi. Yeni sezonun ilk bölümü de pilot bölümde olduğu gibi, dizinin bundan sonraki havasını belirleyecek gibi gözüküyor. Final sezonuna doğru giden bu yolda şok edici ve etkileyici bölümler izleyeceğimiz kesin.

Bakalım Arya Winterfell'a -yani evine-, kardeşi Sansa Stark’ın yanına dönebilecek mi? Hep birlikte göreceğiz.