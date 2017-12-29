Serdar mTR YouTube kanalı, kış lastiği kullanmanın önemini gösteren bir video yayınladı. Kış lastikleri sayesinde karlı rampalardan kolaylıkla çıkan Serdar Bey, normal lastik takanların karlı zeminde nasıl yolda kaldıklarını da gözler önüne serdi.

Ülkemiz coğrafi konumu nedeni ile 4 mevsimin tüm avantaj ve dezavantajlarını bir arada yaşamaktadır. İçinde olduğumuz kış mevsiminin en büyük güzelliği ve aynı zamanda afeti de hemen hemen tüm yurdu etkisi altına alan kardır.

Kar, çocuklar için tatil ve oyun, fotoğrafçılar için kış temalı fotoğraflar, bizim gibi masabaşı çalışanlar için ise bol sıcak kahveli günler anlamına gelmektedir. (İzmir’e her ne kadar kar yağmasa da...) Fakat karın bir önemli anlamı daha var; artan trafik kazaları.

Ülkemizin büyük bir bölümünde kış oldukça sert koşullarda geçmektedir. Önlemini almayan sürücüler için kar ve buzlanma ciddi trafik kazalarını beraberinde getirmektedir. Kar ve buzlanmaya karşı alınması gereken ilk tedbir ise araçlara kış lastikleri takılmasıdır.

Serdar mTR YouTube kanalı, yayınladığı video ile kış lastiklerinin zorlu kış şartlarında ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Kanal sahibi Serdar Bey, Burdur-Antalya Yolu Kurna Rampaları’nda yoluna kolaylıkla devam ederken pek çok sürücünün yolda kaldığını görüyoruz.

Peki kış lastiği takmak neden önemlidir? Kış lastikleri su, çamur, kar, buz gibi zorlu koşullarda normal lastiklere göre daha yüksek yol tutuşu sağlamaktadır. Bu nedenle Serdar mTR karlı zeminde rampaları kolaylıkla çıkabilirken normal lastik takan sürücüler yolda kalmaktadır.