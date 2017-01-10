Kış Lastikleri, Karlı Havalarda Yola Nasıl Tutunur?

Ülkenin büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışları, kar lastiklerinin kullanımını da zorunlu hale getirdi. Peki bu lastikler, karlı havalarda yola nasıl tutunuyorlar?

Bu sabah itibariyle İzmir’e bile lapa lapa kar yağdıysa, diğer şehirlerimizdeki durumu tahmin bile edemiyorum. Haberlerden ve sosyal medya üzerinden gördüğümüz kadarıyla beyazın olmadığı bir yer neredeyse yok. Durum böyle olunca araçların daha sağlıklı ve güvenli bir yolculuk yapabilmesi için kış (kar) lastiklerini kullanması da ihtiyaçtan öte zorunluluk anlamına geliyor. Peki nasıl oluyor bu iş, yani kış lastikleri karlı havalarda yola nasıl tutunuyorlar?

Öncelikle bu lastiklerin tasarım olarak kışın ağır şartlarına uygun olarak hazırlandıklarını belirtmek gerekiyor. Sıcaklık 7°C’nin altına düştüğünde, diğer mevsimlerde kullanılan lastikler giderek sertleşir ve yol tutuşları da azalır. Kış lastiklerinin yapısı ise daha yumuşatır. Kauçuk malzemelerden üretilen kış lastikleri çok düşük sıcaklıklarda bile esnekliklerini korurlar ve yolu kavrama kabiliyetlerini kaybetmezler, ayrıca -30°C’ye kadar da bu özelliklerini korurlar.

Kış lastiklerinin kar ya da buzla kaplı yollarda daha iyi tutunabilmesi için yüzeylerinde ayrıca ekstra oluklar bulunur. Yazlık lastiklerin yüzeyindeki oluklar, karlı havalarda hareket ettikleri sırada kısa sürede karla dolarlar ve bu, lastiğin yola tutunmasını engeller. Fakat kış lastiklerindeki farklı şekildeki ve derinlikteki oluklar, aracın ağırlığı sebebiyle kara tutunur. Ayrıca bu olukların tasarımı, içlerine giren karı kolayca dışarı atacak şekilde yapılmıştır.