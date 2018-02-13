Google Trends, YouTube verilerinden yola çıkarak kış olimpiyat oyunlarında hangi ülkenin hangi sporu izlediğini ortaya çıkardı.

2018 Kış Olimpiyat Oyunları, 9 Şubat’ta Güney Kore’nin Pyeongchang kentinde başladı. Kış sporları sevenler için birbirinden çekişmeli ve kaliteli mücadelelerin yaşandığı oyunlarda hemen herkesin ilgisini çekebilecek pek çok farklı spor branşı bulunuyor.

Fakat tahmin edebileceğiniz gibi her coğrafyanın ve kültürün sevdiği spor farklı olabiliyor. Google, 2018 Kış Olimpiyat Oyunları’nda hangi ülkenin hangi spora karşı daha fazla heyecan duyduğunu öğrenmek için küçük bir araştırma yaptı.

YouTube verileri kullanılarak gerçekleştirilen araştırmada son 12 ay içinde hangi ülkenin hangi sporları en çok izlediği analiz edildi ve buna göre 2018 Kış Olimpiyat Oyunları’nda hangi ülkenin hangi sporları daha çok izlediği belirlendi.

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde kuzey ülkelerinde buz hokeyi en fazla izlenilen spor olarak göze çarpıyor. Buz hokeyi için kış sporlarının futbolu denilebilir. Kuzey ve Orta Afrika, Güney Asya ve Orta Doğu gibi sıcak iklim ülkelerinde ise Körling en fazla izlenen spor olarak göze çarpıyor.

Ülkemizin de özellikle son yıllardaki iklim değişiklikleri ile bir sıcak iklim ülkesine dönüştüğü söylenebilir. Ve neredeyse tüm sıcak iklim ülkeleri gibi Türkiye’de de en fazla kış sporu Körling'in izlendiği görülüyor.