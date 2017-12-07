Rusya, Resmi Olimpiyat Oyunundan Çıkarılmayacak

Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin Rusya'yı 2018 Kış Olimpiyatları'ndan men etmesinin ardından turnuvanın resmi oyun yapımcısı Ubisoft'dan da bir açıklama geldi.

Bu hafta başlarında Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Rusya'yı, Pyeongchang, Güney Kore'deki 2018 Kış Olimpiyatları'ndan men ettiğini duyurmuş ve doping testlerinden geçen Rus atletlerin bağımsız olarak yarışmalara katılabileceğini açıklamıştı. IOC yaptığı açıklamada, bağımsız sporcuların "Rusya'dan katılan olimpik atlet" adıyla mücadele edebileceğini ifade etmişti. Ancak Ubisoft'tan yapılan açıklamada Rusya'nın ülke olarak Steep Road to the Olympics'de kalacağı belirtildi.

Steep Road to the Olympics, 2016 kış sporu oyunu Steep'e yeni bir genişleme getirilerek geliştirilen resmi olimpiyat oyunlarından birisi. Oyun 5 Rusya'nın men edildiği tarih olan 5 Aralık'ta piyasaya çıkarıldı. Bu arada oyunda, genç bir atletin elemeleri geçerek 2018 Kış Olimpiyatları'na katılması ve burada efsane olma yolunda ilerlemesi konu ediliyor.

Ubisoft sözcüsü, konuyla ilgili sorulan sorulara verdiği cevapta Rusya'yı Steep Road to the Olympics'den çıkarmak için herhangi bir planlarının olmadığını belirtti. Özellikle futbol oyunlarında sezon ilerledikçe oyuncuların performans istatistiklerine ve gerçek dünyadaki gelişmelere göre bazı güncellemeler yapılır. Hatta bazı ekstrem durumlarda oyuncular oyunlardan dahi çıkarılabilir. Mesela FİFA 2016'da, 15 yaşındaki bir çocuğua cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla Adam Johnson çıkartılmıştı. Tam olarak böyle bir durum yaşanmadığı ve bazı Rus sporcuların suçlamalardan aklandığı için Ubisoft bir ülkeyi oyundan silmek gibi büyük bir kararı almadı. Siz ne düşnüyorsunuz sizce Ubisoft'un aldığı karar doğru mu?