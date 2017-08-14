New Horizons Kış Uykusundan Uyandırılıyor

Metal yorgunluğunu gidermek adına bir süredir dinlenmeye alınan New Horizons uzay aracı, 11 Eylül'de güneş sistemimizin derinliklerini keşif yolundaki macerasına devam etmek üzere tekrar yola koyulacak.

New Horizons 5 aylık güzellik uykusundan sonra uyandırılmak üzere. Uzay aracı Kuiper Belt’ten geçerken durdurulmuştu. NASA, 11 Eylül’de aracı yeniden çalıştırarak Dünya’dan 6.5 milyar kilometre uzaklıkta bulunan çok eski bir nesneyi araştırması için gönderecek.

New Horizons 2.5 yıl süreli Pluto gözlemi sonrasında, 2017 yılı Nisan ayında uykuya yatırılmıştı. Bunun gibi uzun süreli kış uykuları zamanla eskimeyi azaltmanın yollarından biri. Kaldı ki New Horizons ilk olarak 2006 yılı Haziran ayında göreve başlamış, ve o zamandan beri dünya dışında 10 yıldır araştırmalar yapıyor. Bu nedenle bir müddet dinlenmesi gerekiyordu.

New Horizons’ın amacı, güneş sistemimizin ücra köşelerindeki gezegenleri araştırmaktan ibaret. Araç ilk gönderildiğinde Pluto henüz bir gezegen olarak varsayılıyordu. Pluto’ya dair elimizdeki yegane fotoğraflar, Hubble Uzay Teleskobu’nun çektiği bulanık resimlerdi.

New Horizons daha önceki resimlerde görülmeyen bazı detayları içeren daha net görüntülü yeni fotoğraflar göndermişti. Şimdi ise güneş sistemimizin eski tarihi hakkındaki soruları cevaplandırmaya dönük bir teşebbüs dahilinde, uzay keşif tarihinde en uzak noktaları kapsayacak olan uçuşuna başlamak için vites arttırıyor.

Kuiper Belt (diğer adıyla Üçüncü Bölge), MU69 olarak bilinen bir uzay kayasının barınağı. Hubble’ın gönderdiği son görüntüler, bunun birbirine yapışmış bir çift kayadan ya da sarmal nesnelerden oluşan şeyler olabileceğine işaret ediyor. Bu nesnelerin her biri yaklaşık 9 kilometre uzunluğunda. İşte New Horizons bu karmaşayı gidermek üzere yola çıkıyor.

NASA’nın New Horizons sorumlularından Alan Stern “Güneş sistemimizdeki gezegenlerin oluştuğu zamanlardan kalma küçük cisim kümleri de olabilir. Yeni keşifler bizi bekliyor. Gerçekleştirilecek olan yakın mesafeli uçuş için bilimsel anlamda bolluk sunuyor bu fırsat bizler için” diyor.