Kısa Bir Süre İçin Ücretsiz Olan 2 Ücretli iOS Uygulaması

Normalde ücretli olan, ancak sınırlı bir süre için ücretsiz olarak kullanıma sunulan 2 iOS uygulamasını sizlerle paylaşıyoruz.

BeatPad

BeatPad, kolay bir şekilde ritim oluşturmaya imkan tanıyan bir iOS uygulamasıdır. BeatPad ile bir şarkı için gereken bütün unsurlar tam anlamıyla meydana getirilebiliyor ve daha sonra bunlar, ritimler üzerinden çoklu şarkı kayıtları yapabilmek için Pocket Studio’ya aktarılabiliyor. Bununla birlikte, insanlar BeatPad ile yaptıkları ritimleri satarak para kazanabiliyorlar. Normalde 1,99 dolarlık bir fiyata sahip olan uygulama kısa bir süre için ücretsiz olarak kullanıma sunuluyor. Uygulamanın indirme sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

System Activity Monitor

iPhone ya da iPad’inizin içinde tam olarak ne gibi işlemler yapıldığını bilmek istiyorsanız System Activity Monitor uygulaması tam size göre. System Activity Monitor, bütün iOS cihazlarını görüntülemeyi sağlayan bir panel sağlayan iOS etkinlik takibi uygulamasıdır. Kendi türü içinde en iyi iOS uygulaması olduğunu da söyleyebiliriz. Uygulama; hafıza kullanımı, batarya ömrü, kullanılan alan ve cihaz bilgisi gibi birçok bilgiyi görüntülemeye imkan tanır. Üstelik panel görünümü, LED göstergesi, üç boyutlu sütun grafiği, batarya şarjı animasyonu ve batarya sağlığı kontrolü gibi birçok araç da zengin bir görsel görünüm sağlar. Normalde 0,99 dolarlık fiyata sahip olan uygulama kısa bir süreliğine ücretsiz olarak kullanıma sunuluyor. Uygulamanın indirme sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.