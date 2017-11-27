6 Ücretsiz App Store Uygulaması (Kısa Süreliğine)

Eğer bir iPhone'unuz varsa bugün kendinizi şanslı hissedebilirsiniz.

Genellikle pahalı uygulamaların baş gösterdiği App Store'da, bazı uygulamalar geliştiricilerin aldığı karar doğrultusunda belirli bir süreliğine ücretsiz hale geldi. Elbette bu ücretsiz uygulamalardan faydalanabilmek için elinizi çabuk tutmanız gerekmekte. Lafı çok uzatmayalım ve App Store'da ücretsiz hale gelen uygulamaları belirtelim.

NOT-Eğer uygulamalar ücretliyse bu durum uygulama geliştiricilerinin aldığı karardan ötürüdür.

Active Voice

Mesaj veya e-posta gönderimlerinizi sesli olarak yapabileceğiniz bir uygulama. Herhangi bir yazıyı bilgisayarınıza geçirmek için de kullanılabilir. İndirmek için tıklayınız.

Kaset Çalar

90 döneminin başında doğanların son zamanlarına denk geldiği kaset çalarlara dönmeye ne dersiniz. Bu uygulama nostaljik bir hava eşliğinde müziklerinizi dinlemenizi sağlıyor. İndirmek için tıklayınız.

Listaway

Yapılacaklar listesi, görev yöneticisi ve hatırlatıcıları içeren Listaway, sizin için oldukça kullanışlı bir ajanda görevi görebilir. İndirmek için tıklayınız.

Hava Durumu

Gezegenimizin şaşırtıcı derecede güzel 3D görüntüleri eşliğinde dünyanın herhangi bir noktasının hava durumunu kolayca öğrenebileceğiniz bir uygulama. Eğer böyle bir uygulamanız yoksa bence indirilmeye değer. İndirmek için tıklayınız.

Relax Rain

Yoğun, stresli ya da sıkıcı bir işiniz ya da okulunuz varsa bu uygulama tam size göre. Oldukça basit bir düşünce sonucu ortaya çıkan bu uygulama sayesinde günün yorgunluğunu yağmurun dinlendirici sesiyle atabilirsiniz. İndirmek için tıklayınız.

Perfect Me

Bu uygulama kendinizi geliştirebilmeniz için size yardımcı olmayı hedefliyor. Mesela, spor yapmak ya da dil öğrenmek için sizi motive ediyor. İndirmek için tıklayınız.