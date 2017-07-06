Zaman zaman program yapımcılarının tanıtım amacıyla ücretsiz olarak kullanıma sundukları programlardan beğendiğimiz 6 tanesini sizler için derledik. Elinizi çabuk tutun!

Hepimiz telefon uygulamalarını severiz ama bazıları biraz pahalıya mal olabiliyorlar. Uygulama yapımcıları zaman zaman ücretli uygulamaları kısıtlı bir süre için ücretsiz olarak kullanıma sunuyorlar. Ancak, şansımız varken yakalamak zorunda kalırız bu uygulamaları genellikle. Arayıp da bulmak zaman ve emek ister.

Biz de bu nedenle sizler için derlediğimiz en yeni ve muhteşem iOS uygulamalarını App Store’dan derledik.

Normal koşullar altında bu uygulamalar ücretli olmakla birlikte, ücretsiz kullanım da kısıtlı bir süre için uygulanıyor. Bu nedenle App Store’a girdiğinizde indirmek istediğiniz uygulamanın ücretli olduğuna dair bir mesaj görürseniz, fırsatı kaçırmışsınız demektir.

Bu eşsiz uygulama hava tahminlerini, saatleri, widget’ları ve uzaydan dünyamıza derlenen, türünün tek örneği görüntüleri bir araya getiriyor.

Tatil havasına girmek için hiçbir zaman geç değil. İşte bu uygulama da HD kalitesindeki duvar kağıtlarının iPhone ve diğer Apple cihazlarına uyarlanmış versiyonlarını bir araya getirerek bu gerçeği kanıtlıyor.

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Danışmanlık ya da yaşam koçluğu seansları alabileceğiniz Therapy Buddy isimli uygulama. Thriveworks’ün geliştirdiği bu uygulama, verimli bir terapi seansı için ihtiyaç duyulan araçları içeriyor.

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Bu basit ve akıllı ortam yürütücüsü EarPods ve diğer bir çok modeli, daha çok profesyonel stüdyolardaki kulaklıklarda bulunan playback kalitesini sunacak bir seviyeye taşıyor.

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Phoenix güçlü ve hızlı bir fotoğraf düzenleyicisidir. Çok sayıda düzenleme aracı bulunan programda aynı zamanda içeri aktarma ve paylaşma gibi seçenekler de mevcut.

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Hip Hop Radio hip hop müzik fanlarına hitap ediyor. Günümüzün en muhteşem hitlerini gün boyunca tek bir yerde dinleyebilirsiniz. Kullanımı basit olan uygulamada yapmanız gereken tek şey şarkı çalmak için dokunmak, ve durdurmak için tekrar dokunmaktan ibaret.

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