Kısa Süre Önce Gündeme Gelen En Garip iPhone X Vakaları!

Her şeyiyle çok fazla konuşulan iPhone X'un, kısa süre önce gündem olan 7 garip haberini derledik.

Apple, yaklaşık 1 hafta önce 10. yıla özel olarak çıkardığı iPhone X’u piyasaya sundu. Tüm dünyada merakla beklenen telefon, kısa süre içerisinde elindeki tüm telefonları satmayı başardı. Bu kadar merak edilen telefon da haliyle çıkış yapınca bazı garip olayları beraberinde getiriyor. Bugün sizlere iPhone X çılgınlığından dolayı yaşanan en garip olaylardan bahsedeceğiz.

En Kırılgan iPhone: iPhone X

Cnet, iPhone X’u dayanıklılık testine soktuğu sırada, cep hizasından telefonu yere bıraktı. Telefon yaklaşık 1 metrelik bu yükseklikten düşünce arka camı kırıldı. Bunun dışında yapılan diğer testlerde de telefonun işin altından başarıyla kalkamadığını görüyoruz.

iPhone X almak için kahve için

Apple’ın CEO’su Tim Cook, iPhone X’un parasını pahalı bulanlara, kahveden ayırdığınız parayla telefona sahip olabileceklerini belirtti. Bu durum bizim için geçerli değil. Zira yaklaşık 50-55 kuruş olan bir 3’ü 1 aradanın parasını her gün bir kenarı koyarsak, iPhone X satın almak için yaklaşık 33 yıl gibi bir zaman kahve içmemeniz gerekiyor.

Apple Store’u polise şikayet ettiler

iPhone X satın almak için bir Apple Store mağazasına gelen bir grup insan, telefonun satılmadığını öğrenince, polisi arayarak Appe Store’u şikayet etti.

Bir girişimci iPhone X sırasını 500 dolara sattı

Avustralya’da bir kişi sırasını ve sandalyesini toplamda 500 dolar karşılığında sattı.

Telefon çıkmadan çakması çıktı

iPhone X çıkmadan çakmaları 550 TL’den satışa sunuldu. İçerisinde Android işletim sistemi bulunan telefon her açıdan çöp.

Samsung sağlam dalga geçti

Samsung, “Growing Up” ismiyle yayınladığı bir reklamla Apple’a çok ağır göndermeler yaptı. Reklamda 2007’de ilk iPhone’u satın alan bir insanın 10 yıl içerisinde hayatında ne gibi değişiklikler olduğu gözlemleniyor.

iPhone X’un suya dayanıklılığı çamaşır makinesinde test edildi

Apple’ın 10. yıla özel çıkardığı iPhone X’un su geçirmezliği kontrol edilmesi için cihaz çamaşır makinesine atıldı.

Bir araba dolusu iPhone X çalındı

Apple, telefonu satışa sunduğu günün sabahında, telefonlar daha Apple Store’a giremeden araçtan çalındı.