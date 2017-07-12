Kısa Süreliğine Ücretsiz 4 Android Oyunu

Normalde ücretli ancak kısa süreliğine ücretsiz olan bu uygulamaları kaçırmadan indirin!

Android telefonunuzda oynayabileceğiniz güzel bir kaç oyun arıyorsanız siz de kısa süreliğine ücretsiz olan bu oyunları kaçırmayın.

Farklı türlerden olan oyunlar hakkında daha iyi fikir sahibi olabilmeniz için hem resim hem de videolarını sizler için birleştirdik. Listeyi incelerken indirimin ne kadar daha devam edeceğine de dikkat etmeyi unutmayın, bazılarının sadece bir kaç saati kaldı bu yüzden hoşunuza gidenleri hızlıca indirmelisiniz.

Daha fazla uzatmadan oyunlara geçelim.

1. Daregon: Isometric Puzzles

Bu macera dolu puzzle oyununda amacınız labirentlerin içinde küpünüzü yönlendirerek çıkışa ulaşmak. Bu yolda optik ilüzyonlar ile de karşılaşacaksınız. Sorun yaşadığınız yerlerde ise Youtube'a yazarak nasıl yapıldığını öğrenebilirsiniz, yapımcılar bunu düşünerek önceden tüm bölümlerin bir özetini paylaşmış. Yakın zamanda ücretsiz bir genişleme paketi de alacağı belirtilmiş. Bu da oyunun uzun süre boyunca eğlencesini yitirmeyeceğini gösteriyor.

İndirimin bitmesine kalan süre: 2 gün

2. Infinity Dungeon Evolution

Eğer öldürmek istediğiniz bolca vaktiniz varsa bu oyun sizin için birebir. Ana karakterlerin hazinelerle dolu bir zindanda binbir çeşit canavarla savaşarak kızı elde ediyorsunuz. Oynanış basit; önünüze çıkanı öldürün, kızı ve paraları alın.

İndirimin bitmesine kalan süre: 1 gün!

3. Buff Knight Advanced

Sürekli hareket halinde olduğunuz 2 boyutlu piksel RPG (Rol Yapma Oyunu) olan Buff Knight Advanced, iki karakter sınıfına sahip; yakın mesafe saldırılarına dayalı şovalye sınıfı ve menzilli büyücü sınıfı. 12 bölümlük oyun boyunca karakterinizin zırhını, silahlarını yükseltin ve bir çok değerli kalıntı bularak farklı türden canavarla savaşın.

İndirimin bitmesine kalan süre: 2 gün

4. PIXELMAN

Eğer Flappy Bird oynamak hoşunuza gittiyse şüphesiz bu da gidecektir. Benzer mekaniklere sahip olan oyun, neyse ki onun kadar sinir krizi geçirtmeye eğilimli değil. Göreviniz kötü adam Baron Von Pixel'in Birinci Dünya Savaşı döneminden kalma uçağıyla şehrin üzerine bomba yağdırırken yapabildiğiniz kadar kedi, köpek ve insanı kurtarmak. Bu karakterleri kurtarmak size uçmak için enerji sağlıyor ve hiç bir kurtarılmayı bekleyen rehineyi atlamadan hepsini kurtararak kombolar yapabilirsiniz. Baron sizinle çatışmaya çalışabilir ve bunu yaparken farklı araçlar kullanabilir, hazırlıklı olun.

İndirimin bitmesine kalan süre: 5 gün