Kısa Süreliğine Ücretsiz 7 iOS Uygulaması!

Yeni uygulamalar keşfetmek her zaman güzeldir. Eğer ücretli bir uygulamayı ücretsiz bir şekilde keşfediyorsanız bu çok daha güzeldir.

Uygulama mağazaları pek çok faydalı, kaliteli, kullanıcıları memnun edecek uygulamalarla dolup taşsa da bu ‘kaliteli’ uygulamaların genellikle büyük bir kısmı ücretlidir. Neyse ki geliştiriciler, daha fazla kullanıcı uygulamalarını kullanabilsin diye dönem dönem bu ücretli uygulamaları ücretsiz olarak kullanıcıların hizmetine sunuyorlar.

O halde fazla zaman kaybetmeden kısa süreliğine ücretsiz olan 7 iOS uygulamasına bir göz atalım.

1- AR Earth

AR Earth uygulaması ile 700 bin’den fazla dağ ve tepenin adını sadece telefonunuzu o tarafa doğru tutarak öğrenebilir ayrıca 75 bin wikipedia makalesine çevrimdışı olarak ulaşabilirsiniz. Tabi sadece dağlara değil, bazı akarsular ve ovalar hakkında da bilgiler alabilirsiniz.

2- Remote KeyPad for Mac

Bu uygulama sayesinde iPhone ya da iPad’inizi MacBook için bir tuş takımına dönüştürebilirsiniz.

3- Livego

Eğer canlı duvar kağıtları hoşunuza gidiyorsa Livego tam size göre bir uygulama.

4- Spark Camera

Spark Camera uygulaması ile 1080p çözünürlüğünde kısa filmler çekebilir, iTunes’dan arka plan müzikleri ekleyebilir ve videonuzu dilediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz.

5- Timer by Alto

Timer by Alto, zamanı faturalandırmanızı sağlar.

6- iPano

iPano, panoramik fotoğraflarınızı üç boyutlu bir görsel gibi görüntüleyebileceğiniz bir uygulamadır.

7- Smart Merge Pro

Smart Merge Pro ile birden fazla kayıt edilmiş kişileri birleştirerek depolama alanında yer açabilir ve dilediğiniz kişileri daha kolay bulabilirsiniz.