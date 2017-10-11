Kısa Süreliğine Ücretsiz 7 iOS Uygulaması!

Uygulama mağazaları pek çok faydalı, kaliteli, kullanıcıları memnun edecek uygulamalarla dolup taşsa da bu ‘kaliteli’ uygulamaların genellikle büyük bir kısmı ücretlidir. Neyse ki geliştiriciler, daha fazla kullanıcı uygulamalarını kullanabilsin diye dönem dönem bu ücretli uygulamaları ücretsiz olarak kullanıcıların hizmetine sunuyorlar.
O halde fazla zaman kaybetmeden kısa süreliğine ücretsiz olan 7 iOS uygulamasına bir göz atalım.
1- AR Earth
AR Earth uygulaması ile 700 bin’den fazla dağ ve tepenin adını sadece telefonunuzu o tarafa doğru tutarak öğrenebilir ayrıca 75 bin wikipedia makalesine çevrimdışı olarak ulaşabilirsiniz. Tabi sadece dağlara değil, bazı akarsular ve ovalar hakkında da bilgiler alabilirsiniz.
Bu uygulama sayesinde iPhone ya da iPad’inizi MacBook için bir tuş takımına dönüştürebilirsiniz.
3- Livego
Eğer canlı duvar kağıtları hoşunuza gidiyorsa Livego tam size göre bir uygulama.
4- Spark Camera
Spark Camera uygulaması ile 1080p çözünürlüğünde kısa filmler çekebilir, iTunes’dan arka plan müzikleri ekleyebilir ve videonuzu dilediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz.
Timer by Alto, zamanı faturalandırmanızı sağlar.
6- iPano
iPano, panoramik fotoğraflarınızı üç boyutlu bir görsel gibi görüntüleyebileceğiniz bir uygulamadır.
Smart Merge Pro ile birden fazla kayıt edilmiş kişileri birleştirerek depolama alanında yer açabilir ve dilediğiniz kişileri daha kolay bulabilirsiniz.