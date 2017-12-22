Kısa Süreliğine Ücretsiz Olan 10 iPhone Uygulaması!

Yazımızda kısıtlı bir süre için ücretsiz olarak sunulan iPhone ve iPad uygulamalarını konu edineceğiz.

Bu uygulamaların ne kadar süreyle ücretsiz olacakları konusunda kesin bir şey söylemek mümkün değil. Söz konusu kampanyalar bir saat içerisinde de sonlanabilir, bir hafta da sürebilir. Eğer bağlantıya tıkladığınızda ‘Get it’ yazısını görürseniz, programın artık ücretsiz olmadığı anlamına gelir bu. Yine de indirecek olursanız, Apple uygulamanın bedelini size yansıtacaktır.

Evet, şimdi şu an itibariyle ücretsiz olan uygulamalara göz atalım.

Fiyatı: 1.99$

Renkleri RGB, HSB ya da CMYK renk boşluklarında karıştırarak eşleştirmeye yarayan bu programda her bir renk boşluğu için renk bileşeni çubuğu bulunuyor.

Fiyatı: 0.99$

Kullanımı kolay, cazip tasarım.

Özellikler:

Manyetik Kuzey

Gerçek Kuzey

Çoklu dil desteği

iPhone ve iPad desteği

Not: Pusulanın doğru Kuzey yönünü bulabilmesi için konum bilginize yönelik isteğe ‘Allow (izin ver)’ şeklinde cevap verin.

Fiyatı: 0.99$

Drwer tasarımcılar için hazırlanmış son derece basit, oldukça zarif bir çizim uygulamasıdır.

Fiyatı: 2.99$

Güçlü 3 boyutlu motora sahip olan Fold, 2 boyutlu uzayı 3 boyuta çıkarıyor.

Fiyatı: 3.99$

Habit List hedefinize ulaşmanız için gereken her şeyi, hoş ve sezgisel bir ara yüz dahilinde sunuyor. Sizi motive ederek konsantrasyonun kazanmanızı, işinizi dikkatiniz dağılmadan götürmenizi sağlıyor.

Fiyatı: 4.99$

Jesse ve çetesi Wither Storm’un hakkından gelerek dünyayı kurtardığı için son derece ünlü kahramanlar oldular. Ama tabii hayat da biraz daha zorlaştı onlar için.

Fiyatı: 0.99$

3 boyutlu gerçek kağıt modelleri tasarlama aracı.

Fiyatı: 2.99$

Arkadaşlarınızla aynı anda birden fazla resim paylaşmanızı sağlayan ayarlanabilir ölçülere sahip, güçlü fotoğraf düzenleyicisi bulunan bir uygulama.

Fiyatı: 0.99$

Amerika, Avrupa, İngiltere, Japonya ve Rusya’da kullanılan elbise ölçüleriyle ilgili bilgileri barındıran uygulama, size uygun bedeni seçmenize yardımcı oluyor.

Fiyatı: 0.99$

Daha önce hiçbir uygulamada görmediğiniz derecede muhteşem görüntüye sahip kolajlar oluşturabileceğiniz kullanışlı bir araç.