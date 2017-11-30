Kısa Süreliğine Ücretsiz Olan 14 Uygulama (Android)

Eğer Android kullanıcısıysanız, yayınladığımız bu listeden kendinize uygun olan uygulama, oyun veya ikon paketlerini indirebilirsiniz.

Android’de normalde ücretli olan, ancak kısa süreliğine ücretsiz olmuş uygulama, oyun veya ikon paketlerini fırsat buldukça sizlere iletiyoruz. Bugün yine aynı şekilde kısa süreliğine ücretsiz olan 14 uygulama sunacağım sizlere. Bu uygulamalar arasından ihtiyacınız olanları indirerek Google Play kütüphanenize pek çok yeni ücretli uygulama ekleyebilirsiniz. Bazı uygulamaları tam olarak indirmek istemiyor olsanız bile bir sefer indirme işlemi başlatıp iptal ederek, ihtiyacınız olduğunda uygulamaya ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.

Bakalım aşağıdaki uygulamalar arasında ilginizi çeken oyun, uygulama veya ikon paketi bulunacak mı?

Uygulamalar

Bu bölümde sunduğumuz uygulamalar arasında özellikle döviz kurunu anlık takip edenler için güzel ve işlevsel bir uygulama da bulunuyor. Bitcoin'in sıçrayışlar yaptığı bu dönemde bu tarz uygulamalarla ekonomiyi yakından takip edebilirsiniz.

Equalizer Booster Pro

Normal Fiyatı: 3,79 TL - İndirimli Fiyatı: Ücretsiz - Kalan Süre: 1 gün

Currency Converter Easily+

Normal Fiyatı: 3,49 TL - İndirimli Fiyatı: Ücretsiz - Kalan Süre: 6 gün

UltraCorder

Normal Fiyatı: 11,99 TL - İndirimli Fiyatı: Ücretsiz - Kalan Süre: 1 gün

Oyunlar

Ne zaman benzer bir liste yapsak bu tarz oyunları eklemeye çalışıyorum. İş veya okul aralarında eğlenceli vakitler geçirmek isteyen oyuncular, bu oyunlara bir göz atabilirler.

Dragon Slayer - i.o Rpg Game

Normal Fiyatı: 3,09 TL - İndirimli Fiyatı: Ücretsiz - Kalan Süre: 5 gün

James: les Aventures

Normal Fiyatı: 11,99 TL - İndirimli Fiyatı: Ücretsiz - Kalan Süre: 6 gün

Math Shot Add and Subtract 100

Normal Fiyatı: 6,59 TL - İndirimli Fiyatı: Ücretsiz - Kalan Süre: 6 gün

İkon Paketleri ve Telefon Özelleştirme

Telefonunuzu bambaşka bir görünüme kavuşturmak istiyorsanız, burada yer alan ikon paketleri ve özelleştirme uygulamaları işinize yarayacaktır.

DOS Watch Face

Normal Fiyatı: 3,89 TL - İndirimli Fiyatı: Ücretsiz - Kalan Süre: 1 gün

Fireplace 3D Pro Iwp

Normal Fiyatı: 3,89 TL - İndirimli Fiyatı: Ücretsiz - Kalan Süre: 1 gün

Galaxy S8/Note 8 Pixel Icon Pack

Normal Fiyatı: 1,59 TL - İndirimli Fiyatı: Ücretsiz - Kalan Süre: 1 gün

Mina Icon Pack Pro

Normal Fiyatı: 0,99 TL - İndirimli Fiyatı: Ücretsiz - Kalan Süre: 2 gün

Candoy Icon Pack

Normal Fiyatı: 2,09 TL - İndirimli Fiyatı: Ücretsiz - Kalan Süre: 6 gün

Earth 3D Live Wallpeper

Normal Fiyatı: 0,89 TL - İndirimli Fiyatı: Ücretsiz - Kalan Süre: 6 gün

S8-UI Note 8 Launcher Icon Pack

Normal Fiyatı: 1,40 TL - İndirimli Fiyatı: Ücretsiz - Kalan Süre: 6 gün

Minimal Colors Icon Pack

Normal Fiyatı: 4,39 TL - İndirimli Fiyatı: Ücretsiz - Kalan Süre: 7 gün