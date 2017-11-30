Kısa Süreliğine Ücretsiz Olan 14 Uygulama (Android)

Android’de normalde ücretli olan, ancak kısa süreliğine ücretsiz olmuş uygulama, oyun veya ikon paketlerini fırsat buldukça sizlere iletiyoruz. Bugün yine aynı şekilde kısa süreliğine ücretsiz olan 14 uygulama sunacağım sizlere. Bu uygulamalar arasından ihtiyacınız olanları indirerek Google Play kütüphanenize pek çok yeni ücretli uygulama ekleyebilirsiniz. Bazı uygulamaları tam olarak indirmek istemiyor olsanız bile bir sefer indirme işlemi başlatıp iptal ederek, ihtiyacınız olduğunda uygulamaya ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.
Android'de İki Uygulama Aynı Anda Nasıl Açılır?
Bakalım aşağıdaki uygulamalar arasında ilginizi çeken oyun, uygulama veya ikon paketi bulunacak mı?
Uygulamalar
Bu bölümde sunduğumuz uygulamalar arasında özellikle döviz kurunu anlık takip edenler için güzel ve işlevsel bir uygulama da bulunuyor. Bitcoin'in sıçrayışlar yaptığı bu dönemde bu tarz uygulamalarla ekonomiyi yakından takip edebilirsiniz.
Equalizer Booster Pro
Normal Fiyatı: 3,79 TL - İndirimli Fiyatı: Ücretsiz - Kalan Süre: 1 gün
Currency Converter Easily+
Normal Fiyatı: 3,49 TL - İndirimli Fiyatı: Ücretsiz - Kalan Süre: 6 gün
UltraCorder
Normal Fiyatı: 11,99 TL - İndirimli Fiyatı: Ücretsiz - Kalan Süre: 1 gün
Oyunlar
Ne zaman benzer bir liste yapsak bu tarz oyunları eklemeye çalışıyorum. İş veya okul aralarında eğlenceli vakitler geçirmek isteyen oyuncular, bu oyunlara bir göz atabilirler.
Dragon Slayer - i.o Rpg Game
Normal Fiyatı: 3,09 TL - İndirimli Fiyatı: Ücretsiz - Kalan Süre: 5 gün
James: les Aventures
Normal Fiyatı: 11,99 TL - İndirimli Fiyatı: Ücretsiz - Kalan Süre: 6 gün
Math Shot Add and Subtract 100
Normal Fiyatı: 6,59 TL - İndirimli Fiyatı: Ücretsiz - Kalan Süre: 6 gün
İkon Paketleri ve Telefon Özelleştirme
Telefonunuzu bambaşka bir görünüme kavuşturmak istiyorsanız, burada yer alan ikon paketleri ve özelleştirme uygulamaları işinize yarayacaktır.
DOS Watch Face
Normal Fiyatı: 3,89 TL - İndirimli Fiyatı: Ücretsiz - Kalan Süre: 1 gün
Fireplace 3D Pro Iwp
Normal Fiyatı: 3,89 TL - İndirimli Fiyatı: Ücretsiz - Kalan Süre: 1 gün
Galaxy S8/Note 8 Pixel Icon Pack
Normal Fiyatı: 1,59 TL - İndirimli Fiyatı: Ücretsiz - Kalan Süre: 1 gün
Mina Icon Pack Pro
Normal Fiyatı: 0,99 TL - İndirimli Fiyatı: Ücretsiz - Kalan Süre: 2 gün
Candoy Icon Pack
Normal Fiyatı: 2,09 TL - İndirimli Fiyatı: Ücretsiz - Kalan Süre: 6 gün
Earth 3D Live Wallpeper
Normal Fiyatı: 0,89 TL - İndirimli Fiyatı: Ücretsiz - Kalan Süre: 6 gün
S8-UI Note 8 Launcher Icon Pack
Normal Fiyatı: 1,40 TL - İndirimli Fiyatı: Ücretsiz - Kalan Süre: 6 gün
Minimal Colors Icon Pack
Normal Fiyatı: 4,39 TL - İndirimli Fiyatı: Ücretsiz - Kalan Süre: 7 gün