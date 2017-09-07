Kısa Süreliğine Ücretsiz Olan 4 Android Oyun!

Normalde ücretli olmasına rağmen kısa süreliğine ücretsiz hale getirilen 4 Android oyunu listeledik. Yalnız elinizi çabuk tutsanız iyi olur, çünkü her biri belirli bir süreye kadar indirilebilir olacak.

Okulların başlayacağı bu günlerde telefonlar için oyun aradığınızı tahmin edebiliyorum. Bilgisayarlar veya konsollardan uzaklaşılan bu süreçte okul veya iş sebebiyle daha çok mobil oyunlar tercih edilebiliyor. Piyasada milyonlarca mobil oyun bulunmasına rağmen bunları hem kaliteli hem de ücretsiz olarak bulmak çok zor olabiliyor.

Bu yüzden bugün sizlere normalde ücretli, ancak kısa süreliğine ücretsiz olan 4 oyunu listeleyeceğiz. Çok yakında yeniden ücretli olacak oyunları kaçırmamanızı öneriyorum. Oyunu indirmeseniz bile bir kez indirip iptal ederek ücretli oyunu hesabınızda doğrulayabilirsiniz.

Stickman Revenge 3: League of Heroes

Normal Fiyatı: 9,99 TL - Kalan Süre: 7 Gün

Koşucu tabanlı platform oyunu arayanlar için çok güzel bir oyun. 6 farklı karakter arasından yapabileceğiniz seçimle paraları toplayacak, gücünüzü artıracak ve patronları yenerek ilerleyeceksiniz.

Hexasmash Pro - Wrecking Ball Physics Puzzle

Normal Fiyatı: 0,99 TL - Kalan Süre: 2 Gün

Mobil platforma en uygun fizik motoruna sahip bulmaca oyunlarından biri olan Hexasmash’de hedefinizi yok etmek için enkaz topunu serbest bırakacaksınız.

Three Towers: The Puzzle Game(Premium)

Normal Fiyatı: 6,99 TL - Kalan Süre: 4 Gün

Renkli blokları uygun köşeli ayraçlara yerleştirdiğiniz oyun başlangıçta çok kolay olsa da ileri seviyelerde git gide zorlaşıyor. Bir hatırlatma: Oyunda 1000 seviyeden fazla bölüm bulunuyor.

Behind the Door

Normal Fiyatı: 5,89 TL - Kalan Süre: 5 Gün

Unity motoru ile geliştirilmiş bağımsız korku oyunu olarak geçen Behind the Door, türün hayranı olanlar için güzel bir seçenek olacaktır.

Tüm bu oyunlara ücretsiz olarak ulaşmak için belirli bir süre var. Bu sürelerde 4 güzel oyuna yetişirseniz, ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz.