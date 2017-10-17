Kısa Süreliğine Ücretsiz Olan 4 Başarılı Android Oyun

Android oyun arayan oyuncular için kısa süreliğine ücretsiz olan oyunları listeledik. Tekrar ücretli olmaması için elinizi çabuk tutmanızı öneriyorum.

Android telefonunuzda oynayacak yeni oyunlar arıyor, ancak bir türlü güzel ve ücretsiz olanını bulamıyor musunuz? Bugün iyi gününüzdesiniz dostlar. Google Play’de kısa süreliğine ücretsiz olan 4 başarılı oyunu sizler için listeledik.

Ücretli olmasının yanında kendisini oyunculara ispatlamayı başarmış olan bu oyunları hızlıca indirmenizi öneriyoruz. Kısa süre sonra yeniden ücretli olacak oyunları, oynamasanız bile bir kez indir butonuna tıklayıp sonra iptal ederek Google Play kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Warhammer: Doomwheel - Normal Fiyatı: 9,99 TL - Kalan Süre: 6 gün

Warhammer serisini sevenler, başarılı strateji oyununu mobilde deneme imkanına erişecekler. Orklar, cüceler ve daha fazla içerikle gelen oyunda savaşarak zirveye ulaşmaya çalışacaksınız.

Reed - Normal Fiyatı: 3,49 TL - Kalan Süre: 12 saat

Retro tarzı platform oyunlarını seviyorsanız bu oyundan pişman olmazsınız. Bir süper bilgisayar tarafından yaratılan küçük bir canlıyı kontrol edeceğiniz oyunda, hayatta kalmak için sihirli küpleri bulmalısınız. Tipik bölüm tabanlı platform oyununu seviyorsanız kaçırmamanızı öneriyorum.

4 Blocks Puzzle - Normal Fiyatı: 9,99 TL - Kalan Süre: 4 gün

Puzzle oyunlarıyla kendisini zorlamayı seven oyuncular için muhteşem bir seçenek olarak sunulan oyun, kolay oynanışıyla eğlenceli bir deneyim sunuyor. Kendinize meydan okumayı seviyorsanız bu bağımlılık yapan oyunu denemenizi öneriyorum. Özellikle mantıksal düşünce konusunda sizi geliştirecektir.

Kung-Fu Clash Overdrive - Normal Fiyatı: 3,59 TL - Kalan Süre: 4 gün

Arcade oyunlarını sevenler için inanılmaz eğlenceli bir oyun. Her yeni seviyede bir dizi düşmanla karşılacak ve bu düşmanlardan kurtularak görevi tamamlamaya çalışacaksınız. Oyun mobil platformlarda oynamak için son derece eğlenceli bir yapıya sahip.