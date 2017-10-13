Kısa Süreliğine Ücretsiz Olan 5 Android Uygulaması

Normalde ücretli olmasına rağmen kısa süreliğine ücretsiz olan 5 Android uygulamasını sizler için derledik. Bu uygulamaları kullanarak telefonunuzu daha efektif bir şekilde kullanabilirsiniz.

Türk milleti olarak ücretsiz bir şeyler gördük mü dayanamıyoruz, hiçbir şekilde ihtiyacımız olmamasına rağmen bir gün lazım olur diye onu almaya çalışıyoruz. Hatta aramızda hayat felsefesini “ücretsizlik” üzerine kuranlar bile var.

Bugün sizlere normalde ücretli olarak indirebileceğimiz, ancak kısa süreliğine ücretsiz olan Android uygulamalarını derledik. Bu uygulamalar kısa süre sonra yeniden ücretli olarak satın alınacaklar, dolayısıyla elinizi çabuk tutarsanız ücretsiz olarak erişebilirsiniz. Ayrıca buradan belirtelim, uygulamayı telefonunuza indirmek istemiyorsanız bile, bir sefer indirme işlemini başlatıp iptal ettikten sonra bu uygulama kütüphanenize düşecek ve istediğiniz zaman ücretsiz olarak indirebileceksiniz.

English for All! Pro - Normal Fiyatı: 1 TL

İngilizceyi eğlenceli bir şekilde çözmek hoş olmaz mıydı? İngilizce'yi Türkçe'ye çevirmek yerine simgelerle açıklayan English for All! Pro’ya bir şans vermenizi öneriyorum.

Orb Smash - Normal Fiyatı: 4 TL

Renkleri seviyorsanız bu oyunu deneyebilirsiniz. 2 borudan doğru olanına renkleri göndererek en yüksek puanı elde etmelisiniz.

Yumuşak Uyandırma Pro - Çalar Saat - Normal Fiyatı: 19 TL

Fiyatından da anlaşılabileceği gibi bir hayli fazla özelliği olan uygulama, rahat bir şekilde uyanmanızı sağlıyor. Vücudun biyolojik süreçlerine göre ayarlanabilen çalar saat uygulaması, telefonlarınızda olması gereken bir uygulama.

Not: Uygulama bazı modlarında telefonun sesini kısarak daha yumuşak bir uyandırma amaçlar. Uykusu ağır olan kişilerin bunu göz önünde bulundurmasını öneriyorum.

Voice Recorder Pro - Normal Fiyatı: 9,79 TL

Ses kaydetmek isteyen kullanıcılar için, basit özelliklere sahip başarılı bir ses kaydedici. Kayıtlara ulaşımda gizlilik gibi özellikleri ile başarılı bir yardımcınız olacaktır.

WORK% - Normal Fiyatı: 3,39 TL

Çalışma saatlerini ne kadar efektif kullanıyorsunuz? Kendinize ait bir plan yapın ve boş işleriniz için ne kadar zaman harcadığınızı, hayatınızın nasıl bir düzeni olduğunu uygulama yardımı ile öğrenin.