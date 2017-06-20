Kısa Süreliğine Ücretsiz Olan 6 Muhteşem iOS Uygulaması!

Kısa süreliğine ücretsiz olan iOS uygulamalarını sizler için listeledik. Elinizi çabuk tutarak normalde ücretli olan uygulamaları hızlıca indirmenizi öneriyoruz.

Normalde ücretli olan uygulamaların kısa süreliğine ücretsiz olması ile ilgili haberleri genelde Android için yaparız. Bugün ise kısa süreliğine ücretsiz olan 6 iOS uygulamasını sizler için listeleyeceğiz. İçlerinden işinize yarayacakları elinizi hızlı tutarak indirebilirsiniz. Çünkü bu uygulamalar her an ücretli olabilir.

Tor Browser - normal fiyatı: 1 dolar

Adını sık sık deep web ile duyduğumuz Tor Browser, mobil platformlar için de bulunuyor. İletişimi dağınık bir şebeke tarafından sağlayarak tamamiyle gizli bir internet deneyimi sunan Tor Browser, ziyaret ettiğiniz sitelerin fiziksel konumunuzu öğrenmesini önler.

Digits - normal fiyatı: 4 dolar

App Store'da yer alan sayısız hesap makinesi uygulamasının arasında en detaylı ve kullanılabilir uygulamalardan birisi olan Digits, standart hesaplamalarla birlikte çerisinde bilimsel özelliklerin yer aldığı, tam teşekküllü bir hesap makinesidir.

Rainbow Secrets - normal fiyatı: 1 dolar

Renklerin o gizemli yapısını tüm gerçekliğiyle ortaya sererek, 100’den fazla seviye sunan Rainbow Secrets, sunduğu görevlerle sizleri farklı alanlara götürecek.

PhotoWizard-Fotoğraf Editör - 1 dolar

iPhone ve iPad’de fotoğraflarınızı düzenlemenizi sağlayan çok güçlü bir fotoğraf editörü arıyorsanız, PhotoWizard tam sizlik bir editör. Efekt ekleme, kırpma gibi basit işlemlerin dışında alan seçme gibi çok daha detaylı işlemler de bulunuyor. Fotoğrafla uğraşan kullanıcıların kaçırmaması gereken bir uygulama.

Live Internet Radio - normal fiyatı 4 dolar

Neredeyse tüm dünyada yer alan radyoları içerisinde barındıran uygulama, radyo dinlemeyi seven kullanıcıların imdadına koşacak. Bu uygulama sayesinde, son zamanlarda telefonlardan kalkmaya başlayan radyo kültürünü geri getireceksiniz.

Magic Wallpaper Pro - normal fiyatı: 3 dolar

100.000’den fazla yüksek çözünürlüklü görsel ile tüm iPhone kullanıcılarına hizmet veren Magic Wallpaper Pro, bu arka planlara kendi etkinizi yansıtmanıza olanak tanıyor.

Tüm bu uygulamaları indirmek için elinizi çabuk tutmanızı öneriyoruz, zira kısa süre içerisinde yeniden ücretli olacaklar.