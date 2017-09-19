Android özelleştirdikçe güzel. Eğer akıllı telefonunuzun uygulama ikonlarını beğenmiyorsanız bu premium ikon paketlerinden birini ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz.

Android işletim sisteminin en güzel yanlarından biri de değiştirilebilir ikon paketleridir. Dilediğiniz ikon paketini yükleyerek telefonunuza bambaşka bir hava katabilir hatta isterseniz beğendiğiniz başka bir markanın ikonlarını kullanabilirsiniz.

Tabii her şeyde olduğu gibi ikon paketlerinin de premium versiyonları var. Bunlar genellikle üzerinde daha fazla uğraşılmış ve daha fazla kişi tarafından tercih edilen paketler oluyor. Eğer ikon paketi yüklemeyi seviyorsanız, size kısa süreliğine ücretsiz olan bazı paketleri tavsiye edebiliriz.

Aşağıdaki listeden istediğiniz paketi indirip yükleyebilirsiniz. Unutmayın bu ikonlar çok kısa süreliğine ücretsiz.