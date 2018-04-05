Kısa Süreliğine Ücretsiz Olan 8 iOS Uygulaması

Birçoğumuz mütemadiyen uygulama marketlerinde sadece ücretsiz olan uygulamalara yöneliyoruz. Ancak size iyi bir haberimiz var. Normalde ücretli olan bu iOS uygulamaları, sınırlı bir süre için ücretsiz.

Android veya iOS olması fark etmeksizin her kullanıcı önceliğini ücretsiz olan uygulamalara veriyor. Ücretli uygulamaları alsak bile, mutlaka gözümüz ilk önce ücretsiz olanını arıyor. Bu bağlamda AppStore'u ya da Google Play'i sık sık kontrol etmekten kendimizi alamıyoruz. Kullanıcıların bu isteklerini bilen geliştiriciler de, bazı zamanlarda normalde ücretli olan uygulamalarını sınırlı bir süre için ücretsiz olarak sergiliyor. İşte sizin için derlediğimiz normalde ücretli ancak şu an ücretsiz olan 8 iOS uygulaması:

Altimeter GPS

Altimetre GPS mevcut uydu konumu, hava durumu güncellemeleri, pedometre, hız göstergesi, barometre, pusula gibi özellikleri ile donatılmış çok amaçlı bir uygulamadır.

Instamemo

Instamemo, parmaklarınız ile çizim yapabileceğiniz işlevsel bir not defteri uygulamasıdır. Bunun dışında bir notu süsleyebilir, birden fazla fotoğraf, harita ve web ekran görüntüleri kullanabilirsiniz! Ayrıca notu bitirdiyseniz, arkadaşlarınızla veya diğer uygulamalarla paylaşabilirsiniz.

Math Rescue Games For Rounding

Becerinizi ve matematik zekanızı geliştirecek uygulama ile eğlenebilir, eğlenirken zihninizin pasını silebilirsiniz.

Sally’s Law

Yuvarlanan bir top şeklinde olan karakteriniz ile canınızı kaybetmemeye çalışarak, boş zamanlarınıza eğlence katabilirsiniz. Normalde 1.99 dolar olan uygulama kısa bir süreliğine ücretsiz.

Slow Shutter Camera

Birçok işlev için kullanabileceğiniz kamera uygulaması eminiz ki, kısa zaman içerisinde favoriniz olacak. Gece çekimi özelliği sunan kamera uygulamasında, hareketli nesneler için bulanıklık efekti de yaratabilirsiniz.

Timity

Geçmiş, gelecek ve şimdiki zamanlardaki bir olay için geçen veya gelecek süreyi hesaplamak istiyorsanız ve bu bağlamda iyi bir uygulama arıyorsanız, bu mobil uygulama tam da size göre.

To Do List – Reminder PRO

Uygulama sizin için oluşturulmuş oldukça iyi bir hatırlatıcıdır. Hatırlamak istediğiniz şeyleri uygulamaya söyleyerek, daha sonra bunları dinleyebilirsiniz.

Wallet S

Uygulama ile kredi kartı veya banka kartınızdan her zaman para çekebilirsiniz. Bilgilerinizi güvende tutmak için tasarlanmış olan uygulama da, dışarıdan erişime izin vermeyen bir kimlik doğrulama sistemi vardır.