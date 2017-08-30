Kısa Süreliğine Ücretsiz Olan 8 iPhone Uygulaması!

Normalde yüksek fiyatlara satılan uygulamaların kısa süreliğine ücretsiz olanlarını sizler için listeliyoruz. Kaçırmamanız dileğiyle.

Normalde ücretli olan, ancak kısa süreliğine ücretsiz olan uygulamalara bayıldığınızı biliyorum. Genelde Android için çıkan bu uygulamalar, nadir de olsa iOS için de gerçekleşebiliyor. Bugün sizlere normalde ücretli olan 8 iOS uygulaması sunacağız. Bu uygulamaların bazıları her an yeniden ücretli olabilir, o yüzden elinizi olabildiğince çabuk tutmanızı öneriyorum.

Flow - Normal Fiyat: 4,99 dolar

E-Postalarınızın fazlalığından rahatsız mı oluyorsunuz? Flow sayesinde, tüm postalarınızı özet akışı halinde görebilir ve arasından önemli olanları daha rahat seçebilirsiniz.

SysMonitor - Normal Fiyat: 0,99 dolar

Telefonunuzu ciddi anlamda izlemek istiyorsanız en detaylı uygulamalardan birisiyle karşınızdayız. Donanım verilerinden ağ verilerine kadar pek çok bilgiyi almanızı sağlar.

SysMonitör’ün sunduğu veriler

Donanım Verileri

Batarya Verileri

Disk Verileri

Bellek Verileri

Ağ Verileri

Kopyala-Taşı Verileri

ESL Robot - Normal Fiyat: 4,99 dolar

İngilizcenizi geliştirmek istiyorsanız bu yapay zeka uygulaması tam size göre olacak. Yıllardan beri piyasanın en iyi konuşan yapay zekalarından birisi olan ESL Robot, kendinizi yalnız hissettiğiniz zamanlarda yardımınıza koşacak.

ThumbVideo - Normal Fiyat: 0,99 dolar

Tek elinizle kontroller yapabileceğiniz özel bir video oynatıcısıdır. Eğer yeni bir video oynatıcı istiyorsanız hoşunuza gidebilir.

Smart Merge - Normal Fiyat: 2,99 dolar

Hem telefona hem SIM kartına kaydettiğiniz insanlar, e-postanızda yer alan kişiler derken karman çorman olan rehberinizi anında birleştirmenizi sağlayan işlevsel bir uygulama. Ayrıca kişilerinizi yedekleyerek güvenli bir şekilde saklanmasına yardımcı oluyor.

Tavla Premium - Normal Fiyat: 1,99 dolar

Normal tavlayla kıyaslandığında ne gibi artılar var bilmiyorum, ancak eğer kendinize online bir tavla oyunu arıyorsanız hoş bir seçenekmiş gibi duruyor.

Glow Asteroids Shooter - Normal Fiyat: 4,99 dolar

Neon’un UFO’nun ve değişik şekillerin olduğu uzay konulu shooter oyunu oynarım ben diyorsanız, sağlam müzikler ve hayatta kalma moduyla son derece eğlenceli vakitler geçirmenizi sağlayacak bir oyun.

Rude TimeTable - Normal Fiyat: 0,99 dolar

Eğer kendinize ait bir zaman çizelgesi ayırıyorsanız bu uygulama tam size göre. Örneğin, yeni bir üniversiteye başladınız ve ders programını sürekli unutuyorsunuz, Rude TimeTable’a ders programını girerek tüm bir sezonu sorunsuz bir şekilde atlatmanızı sağlayabilirsiniz. Ayrıca, çalışanlar için de son derece başarılı bir planlama uygulaması.