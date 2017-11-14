Kısa Süreliğine Ücretsiz Olan Platform Oyunu

Android oyuncuları için güzel bir haberimiz var. Normalde 5,69 TL'ye satılan Collect or Die, kısa süreliğine ücretsiz oldu. Bu kampanyayı kaçırmamanızı dileriz.

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Bugün sizlere sunacağımız Android oyun, normalde 5,69 TL’ye satılan, ancak kısa süreliğine ücretsiz olan bir Retro tabanlı platform oyunu.

Başarılı fizik motoru ve retro tarzının yer aldığı Collect or Die isimli oyunda, bir çöp adamı kontrol ediyoruz. Bu adamla birlikte, harita üzerinde yer alan paraları toplayarak laboratuvardan kaçmaya çalışacağız.

Oyunda, laboratuvarda denek olan birisini canlandırıyoruz. Bu adamla her test odasında madeni para toplayacak ve testere gibi öldürücü aletlerin bulunduğu odalardan kaçmaya çalışacağız. Elbette bu odalarda yalnızca testereler yok. Kaçmamanız için ses yapmamanız gerekiyor. Ayrıca lazer ve nöbetçilerle korunan bir binada olduğunuzu unutmayın.

4 farklı aşamada 40 bölümün yer aldığı oyunda, vektörel bir dünyanın içerisine adım atabilecek, hoşça vakit geçirebileceksiniz.

Oyunu indirmiyor olsanız da bir kez indirip iptal ettiğinizde bu ürün kütüphanenize eklenmiş olacak. Eğer, “oynamak istemiyorum, ancak paralıymış almam lazım” düşüncesi içerisindeyseniz bu formülü kullanabilirsiniz.