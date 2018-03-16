Yaklaşık olarak 40 lirayı bulan değere sahip 7 farklı iOS uygulaması, kısa süreliğine ücretsiz olarak indirilebilir. App Store üzerinden indirebileceğiniz bu uygulamalar, bazı durumlarda hayat kurtarıcı olabilir.

Bugün itibariyle ücretsiz olan, işinize yarayabilecek 7 farklı iOS uygulamasını sizler için derledik. Kısa bir süreliğine ücretsiz olarak indirebileceğiniz bu uygulamalara bir göz atmanızda fayda var. İşte hayatınızı kolaylaştırabilecek o uygulamalar:

PolySpeak

Görselden de anlayacağınız üzere, kullanımı kolay bir çeviri klavyesi olan PolySpeak, istediğiniz dile anında çeviri yapabiliyor. İnternet erişimi gerektiren uygulama, gizlilik politikasında belirtilene göre yazdığınız hiçbir şeyi depolamıyor. Emoji çevirisi gibi farklı özellikleri de bulunan PolySpeak'in normal fiyatı 0.99 dolar iken, şu an ücretsiz olarak indirilebilir.

Media Monster – Pro Tools

Media Monster adlı uygulama sayesinde, telefonunuzun arka planında herhangi bir uygulama tarafından çalınan müziği çektiğiniz videoya entegre etme şansına sahip olabilirsiniz. 4K çözünürlük desteği sunan uygulama, cihazınızın kamerasının tüm potansiyelini ortaya çıkararak en iyi kaliteyi sunduğunu iddia ediyor. Çektiğiniz video için sonradan nasıl müzik ekleyeceğinizi bilmiyor, veya sadece üşeniyorsanız bu uygulama tam size göre. Video kaydıyla aynı anda istediğiniz uygulamadan çalan müziği videonuza ekleyen bu uygulama, 1.99 dolarlık fiyat etiketine sahip. Kısa süreliğine ücretsiz olan bu uygulama, sizi büyük bir yükten kurtarabilir.

Charm Lite

Fotoğraf filtresi sunan diğer uygulamalardan memnun değilseniz, bir de Charm'ı deneyin. Parlaklık ve kontrast ayarı gibi ek ayarlar da sunan uygulama, beraberinde getirdiği hazır filtrelerle ilginizi çekebilir. Normalde 0.99 dolar fiyata sahip olan Charm Lite, kısa bir süreliğine ücretsiz.

AI Currency – Para Birimi Dönüştürücü

AI Currency adlı bu uygulama, kamera aracılığıyla taradığınız bir fiyat etiketini, belirlediğiniz para birimine çeviriyor. Yurt dışındayken oldukça kullanışlı olabilecek bu uygulama, teknolojisini yapay zekadan alıyor. Çevrimdışı olarak kullanabileceğiniz bu uygulama, yurt dışında ve internetsiz bir durumdayken kurtarıcınız olabilir. 0.99 dolarlık fiyat etiketiyle satılan AI Currency, kısa bir süreliğine ücretsiz.

Plant Light Meter

İç mekan bitkilerinin ölüm sebeblerinden en sık görüleni şüphesiz ışık azlığıdır. Daha iyi ışık koşullarına sahip olan bitkiler çok daha sağlıklı olur. Çiçeğinizi yerleştirdikten sonra, uygulama üzerinden telefonunuzun kamerasını ışığın geldiği yöne doğru tutarak gelen ışığın kalitesini ölçebilirsiniz. Doğal ışığı (güneş ışığı) algılayabilen bu uygulama sayesinde, çiçekleriniz size teşekkür edecek. 0.99 dolarlık fiyata sahip olan Plant Light Meter, kısa bir süreliğine ücretsiz.

#filmphotography

Yeni bir film çekmeye mi karar verdiniz? O halde bu uygulama tam size göre. Kameralar ve sinema dünyasında kullanılan araçlar hakkında her türlü bilgiyi bulabileceğiniz bu uygulama, 2.99 dolar yerine kısa bir süreliğine ücretsiz olarak indirilebilir.



WTHR - today's weather app

Sadece günlük olarak hava durumu bilgisi sunan uygulama, minimalist tasarımıyla dikkat çekiyor. Detaylı bilgi yerine, basitçe hava durumu bilgisine ulaşmanızı sağlayan bu uygulama, 0.99 dolar yerine kısa bir süreliğine ücretsiz.

Toplamda yaklaşık 40 lira değere sahip bu uygulamaları kısa bir süreliğine ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Paylaştığımız uygulamalardan en çok hangisini başarılı buldunuz?