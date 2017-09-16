Kısa Sürse de Bağımlılık Yapma İhtimali Yüksek 12 Web Oyunu!

Hepimizin gün içinde kısa boşlukları olabiliyor. Bazen bir öğle tatilinde, bazen bir sonraki dersin başlamasını beklerken, bazen de küçük bir kahve molasında. Bu 5-10 dakikalık küçük molalarda uzun zaman isteyen, saatlerce bizi ekrana kilitleyen oyunları oynama fırsatımız olmuyor.

Bazı oyunlar var ki ne yapılarınızı geliştirmek için saatlerce beklemeniz gerekiyor ne de tamamlamanız gereken bitmek bilmeyen yorucu görevleri var. Onlar sadece sizin bu küçük boşluklarda keyifli vakit geçirmenizi amaçlıyor.

İşte bu küçük boşluklarda oynayabileceğiniz bağımlılık yaratan 10 web oyunu:

1- Entanglement

Bu eğlenceli oyunda amaç, altıgen plakalar üzerinde bulunan şekilleri birleştirerek dış bölgedeki bordo renkli plakalara giden en uzun yolu oluşturmak. Sıradan bir bulmaca oyunundan fazlası olduğuna emin olabilirsiniz fakat arka planda çalan müzik sizi fazla rahatlatabilir, dikkat edin de uyuyakalmayın.

2- Cursed Treasure

Cursed Treasure’da ateş, su ve toprak olmak üzere üç farklı ‘element’te silahlara sahipsiniz ve bu silahları sadece kendi bölgelerine yerleştirebiliyorsunuz. Amaç, yağmacıların elmasları çalmasına engel olmak.

3- Chain Reaction

Bir blok üzerine tıkladığınızda saat yönünde bir kez döner. Eğer döndükten sonra yanındaki blok ile eşlenirse diğer blok da döner. Bu bir döngü olur ve eşleşme olmayana kadar tüm bloklar döner. Amaç en yüksek puanı almak. Açıkçası izlemesi bile zevkli bir oyun.

4- Cursors

Basit gibi görünen fakat dikkat isteyen eğlenceli bir bulmaca-labirent oyunu. Bu labirentte amacınız doğru yolu bulmak değil, doğru şekilde hedefe ulaşabilmek.

5- Sinuous

Bu oyunda fare imlecinizi kırmızı noktalardan kaçırmanız ve ne kadar dayanabildiğinizi görmek için mavi noktalara dokunmanız gerekiyor. İyi bir performans sergilerseniz 5-10 dakika boyunca eğlenebilirsiniz.

6- The Jigsaw Puzzles

Madem bir basit oyun listesi yapıyoruz, yap-bozsuz olmaz deği mi? Binlerce görselden istediğinizi, keyfinize göre 50-150 parçalık bir yap-boza dönüştürüp çözebilirsiniz. 10 bin parçalık bir yap-bozu tamamlamanın verdiği hissi veremese de 5-10 dakikalık bir boşlukta sizi meşgul edebilir.

7- Primary

Bu küçük ilerlemeli oyunda karakterimiz üç farklı renge sahip ve seçtiğiniz renge göre çevresiyle etkileşimi değişiyor. Kısa zaman aralıklarında oynanabilecek basit, keyifli bir oyun.

8- The Company of Myself

Bu oyun basit bir ilerleme oyunu gibi görünse de içinde çözmesi zor bulmacalar saklıdır. Bu bulmacaları çözemeden bölümleri geçemezsiniz.

9- The Floor Is Lava!

Bu oyun diğerlerine göre biraz daha çabukluk gerektiriyor. Zemin lavdan ve sizi bu lava düşmekten kurtaran şey diğer oyunculara tutunmak. Fare imlecinizle diğer oyuncuların üzerine tıklayarak onlara doğru ilerleyip ölmemeye çalışıyorsunuz.

10- Gridland

Gridland’de gündüz köyünüzü inşa etmeye ve geliştirmeye çalışırken, gece istilacılar ile savaşıyorsunuz. Burada zaman sadece hareket ettiğinizde ilerler, bu yüzden attığınız her adımın önemi vardır.