Kişilerin IQ Seviyesini Belirleyen DNA Testleri Yapılacak

Bilim insanları zekayla ilgili olduğunu düşündükleri yüzlerce geni saptayan özel bir DNA testi geliştirdi. Gelecekte bu testin çocuklara eğitim planlaması konusunda yardımcı olacağını düşünüyorlar.

Davranışsal bir genetikçi olan Robert Plomin, zekayla ilgili kalıtsal faktörler üzerine yaptığı çalışmalarda kişileri hangi genlerin zeki yaptığını keşfetti. Gen çalışmalarının da yeterince gelişmesiyle insanların IQ seviyeleri bu yeni yolla öğrenilebilecek. Daha önce uygulanan IQ testleri kişilerin genlerinden bağımsız olduğu için yeni keşif bilim adına büyük önem taşıyor.

Yapılan testler esnasında bir milyondan fazla insanın DNA’ları akademik başarılarına göre incelendi. Daha sonra başarıyla ilgili yüzlerce gen dizilimi keşfedilerek IQ miktarını saptayan bir algoritma geliştirildi. Henüz testler %100 doğru sonuç vermiyor olsa da, bilim açısından tatmin edici sonuçlara sahip.

Gelecekte IQ seviyesini belirleyen DNA testi’nin yeterli seviyeye gelmesiyle birlikte, çocuklara uygulanarak uygun eğitim planlamalarının seçilmesinde kullanılması bekleniyor. Doğrudan tüketiciye yönelik olarak sunulacak testler genç, yaşlı herkesin ilgisini çekebilir. Ancak buna ulaşmak için uzun bir süreç olabilir.

Çünkü testler henüz Avrupalılar arasındaki zeka farklılıklarının %10’nundan daha azını açıklıyor. Tabikide bu testin sadece DNA kısmını ölçtüğünü unutmamak lazım. Kişilerin IQ değerini etkileyen en önemli faktörler arasında eğitim ve çevre yer alıyor. Ayrıca çocuklara eğitim planlaması yapmak konusunda oldukça faydalı olacağı düşünülse de, gelecek planlamasında zekadan çok daha önemli faktörler olduğunu düşünüyorum.