Kışın Dondurucu Soğuğundan Arabanızı Nasıl Korursunuz?

Araçlarda, kışın donma problemi ülkemiz için büyük bir sorun. Aşağıda anlattığımız yöntemlerle, aracınızı donma sorunundan kurtarabilecek veya donmuş araçların buzunu çözebileceksiniz.

Rusya’da yaşamıyoruz; ancak ülkemizi her yıl Balkanlar’dan veya Kafkaslar’dan gelen soğuk hava dalgaları etkisi altına alıyor. Hal böyle olunca arabalarda donma oranları yüksek oluyor. Ülkemiz gibi araç sayısının fazla olduğu yerlerde, bu büyük bir sorun. Araç kapıları genellikle donar çünkü kar ve su boşluklardan sızma yapar. Bu nedenle camların kenarında ve kapıların yan kısımlarında bir boşluk olup olmadığını mutlaka kontrol edin. Kapı contanız aşınmışsa kesinlikle değiştirin. Eğer sadece kirli ise iyice bir temizlemek yeterli. Boşluk olan yerlerde özellikle kir bırakmamanız gerekiyor.

Aracınızı bir branda ile örtmek ve garajda tutmak, buzlanmaya karşı alınabilecek en iyi önlem. Olmadı, silikon yağlayıcı spreyler ile kapı contanızı temizleyebilirsiniz. Bu nemlenmeden koruyan bir yöntem. Spreyler, genelde benzincilerde ve otomobil marketlerde çok da fahiş olmayan fiyatlara bulunabilir.

Eğer arabanız donmuş ise ve elinizde sprey de yoksa, saf alkol ve su ile 3’te ikisi alkol olmak üzere bir karışım hazırlayın. Bunu bir cam temizleyici kutusuna koyarak, donan kısımlara püskürtebilirsiniz. Eğer araç hala açılmıyorsa, bir uzatma kablosu yardımı ile saç kurutma makinenizi buzlu bölgelere tutabilirsiniz. Tüm bu işlemleri aşama aşama yapmalısınız. Eğer hala sonuç alamıyorsanız zorlamayın, çünkü hem camları hem de anahtarları kırma riskiniz var!